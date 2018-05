Alemania Hasta el propio Neuer tiene dudas de que pueda ir al Mundial «No creo que pueda pensarse que puedo participar en un torneo así (el Mundial) sin entrenamientos», reconocía esta semana el portero del Bayern, que apenas ha jugado en un año AFP/ COLPISA Berlín Miércoles, 9 mayo 2018, 15:52

La participación del emblemático portero de Alemania Manuel Neuer en el Mundial de Rusia (14 junio-15 julio) sigue en el aire después de que el entrenador del Bayern de Múnich, Jupp Heynckes, confirmara que no jugará el último partido liguero del equipo. Fuera de los terrenos de juego desde septiembre por una fractura en un pie, el jugador campeón mundial y capital de la Mannschaft está librando una carrera contrarreloj para recuperarse para Rusia. «Manuel no jugará contra el Stuttgart (el sábado en la última jornada de la Bundesliga) y tampoco en la final de la Copa de Alemania (el 19 de mayo ante el Eintracht)», dijo Heynckes a la revista de fútbol Kicker. Pero en unas declaraciones posteriores, difundidas por el Bayern este miércoles, el entrenador de 73 años dio en parte marcha atrás sobre esas palabras afirmando que la presencia de Neuer en la final de Copa está «todavía abierta».

El martes, el propio Neuer, recién reincorporado el martes a los entrenamientos del Bayern, admitió que no sabía si iba a estar al 100% para el Mundial. «Por el momento no puedo afirmarlo», aseguró entonces el arquero de 31 años a la agencia SID sobre si estará recuperado totalmente de su lesión, una doble fractura en un pie. «No creo que pueda pensarse que puedo participar en un torneo así (el Mundial) sin entrenamientos», añadió. Neuer, que lleva siete años en el Bayern, donde es también capitán, se reabrió una fractura en un pie - sufrida en cuartos de final de la Champions de la pasada campaña ante el Real Madrid- queriendo reaparecer demasiado rápido y está en recuperación desde entonces. Se reincorporó a los entrenamientos en los últimos días, pero el martes no pudo hacer todos los ejercicios. Esta temporada apenas ha jugado cuatro partidos con el Bayern, en agosto y septiembre.

El dilema de Löw

El seleccionador Jöachim Löw dará la lista para el Mundial el próximo 15 de mayo, aunque podría llamar a Neuer además de otros tres porteros por las dudas del estado físico de su capitán. Marc-André Ter Stegen, Bernd Leno y Kevin Trapp serían teóricamente esos tres porteros. En ausencia de Neuer, Löw ha hecho rotar a varios arqueros, pero Ter Stegen, del FC Barcelona, es el que parece con más opciones en caso de que el portero del Bayern sea baja.

El director de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Oliver Bierhoff, no se pronunció sobre este tema, subrayando únicamente que la situación se examina «día a día». El exfisioterapeuta de la selección alemana Oliver Schmidtlein excluyó un regreso de Neuer antes del final de la fase de grupos del Mundial, con lo cual podría darse que fuera convocado por Löw y no jugará hasta los octavos o cuartos de final.

Alemania programó dos amistosos previos al Mundial, ante Austria el 2 de junio en Klagenfurt y contra Arabia Saudita el 8 de junio en Leverkusen. Del 23 de mayo al 7 de junio, Alemania tendrá una concentración en el Tirol austríaco. La Mannschaft, defensora del título mundial, empezará en el Mundial de Rusia dentro del grupo F, contra México, Suecia y Corea del Sur. A la espera de saber qué ocurre con su futuro próximo y su presencia en el Mundial, Manuel Neuer será uno de los dos jugadores del Bayern -el otro es Thomas Müller- que levantarán el trofeo de campeón de la Bundesliga, el sábado tras el partido ante el Stuttgart en el Allianz Arena.