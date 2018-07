90 razones para ganar Neymar durante el entrenamiento con Brasil / EFE Neymar y Hazard cumplirán 90 partidos el día de su enfrentamiento en cuartos de final MELISA CABALEIRO Madrid Jueves, 5 julio 2018, 18:44

Hay partidos atractivos y otros menos emocionantes. Pero solo unos pocos quedan grabados en la retina del espectador. Y es que, con la selección española ya eliminada del Mundial, muchos serán los osados que hayan perdido el interés en este Brasil-Bélgica. Un encuentro, sin duda, vibrante por tres razones. La primera de todas ellas es la calidad. Ambos conjuntos han demostrado capacidades y cualidades de sobra para llegar a la final -en el caso de que no se hubieran cruzado-. La segunda razón es el partido en sí. Una eliminatoria de cuartos de final siempre es emocionante y será un partido difícil de ganar para cualquiera de los dos colosos. Además, en este Mundial de las sorpresas nunca se sabe, también comenzó Japón ganando a los belgas, que finalmente en la segunda parte remontaron gracias a los goles de Vertonghen, Fellaini y Chadli -este último justo antes del pitido final-. Relacionada con los goles, se encuentra la tercera y última razón (y no por ello, menos importante) sus estrellas: Neymar JR y Eden Hazard.

Las dos cabezas pensantes y máximas ejecutoras con sus selecciones cumplirán durante este duelo la más que importante cifra de 90 partidos vistiendo la camiseta de su país. No hay reto más bonito. Ambos son referencia para sus compañeros, piezas clave para el juego del equipo y acumulan en sus botas cifras mareantes: el ex del Barcelona es el jugador que más remates ha realizado durante la competición (23). Por su parte, el belga es el delantero que más ha participado en el gol para su país, con dos tantos y cuatro asistencias. Con sus clubes, su importancia no es menor.

Neymar ha puesto patas arriba el fútbol francés. A pesar de la lesión que le ha apartado de los terrenos de juego desde el pasado mes de febrero, el astro brasileño acumuló 28 goles en los 30 partidos que defendió con la elástica del PSG durante la pasada temporada. En cuanto a Hazard, la estadística es algo más baja (0,36 goles por partido en la pasada campaña) lo que se traduce en 15 goles en 42 partidos con el Chelsea.

Futbolistas de aproximadamente la misma edad -se llevan apenas un año de diferencia- pero con carreras bastante dispares. El belga, a sus 27 años, ya es veterano en el fútbol inglés con seis temporadas a sus espaldas y otras cinco anteriormente en el Lille francés. Por su parte, Neymar (26) debutó y se mantuvo cinco campañas en el brasileño Santos, del que se movería para fichar por el Fútbol Club Barcelona, donde permaneció durante cuatro temporadas y llegó a ser imprescindible en el once, llegando a jugar hasta 21 partidos más que en el club francés el año que más participó en España, allá por la temporada 2014-15. Actualmente, apenas lleva una campaña en el PSG y, aunque el brasileño ha tirado de galones durante el año, más que sonada ha sido su 'guerra fría' con el uruguayo Edinson Cavani, que tantos quebraderos de cabeza ha traído a Unai Emery, ex entrenador del club parisino.

Tanto Neymar como Eden han recibido ofertas de grandes clubes como el Real Madrid y todavía no se sabe si la próxima campaña se moverán o no de sus clubes. La única certeza es que uno de los dos cracks llegará en cuartos de final a la cifra de los 90 y no podrá sumar más en este Mundial porque deberá hacer las maletas y abandonar Rusia. Conquistar la gloria o bajar a los infiernos. La sentencia se dictará al término de los 90 minutos. O no.