Saúl critica el despido de Lopetegui: «Se merecía seguir con nosotros» 05:51 Saúl, durante la concentración. / EFE El centrocampista del Atlético cree que «no era el momento adecuado, a dos días de empezar el Mundial» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Krasnodar Sábado, 23 junio 2018, 16:32

Saúl Ñíguez es un hombre sincero y que va de cara. Este joven de 23 años pero ya veterano, debutó con el Atlético en 2012 ante el Besiktas con 17 años, 3 meses y 18 días, tuvo el honor de ser el primer futbolista al que hizo debutar Julen Lopetegui, con el que llegó a hablar de la opción de ir cedido a Do Dragao. Fue en Bruselas, en el primer partido. Y quizá por eso no oculta que no entendió la salida del técnico vasco a solo 48 horas del debut ante Portugal. «Eso (el cambio de Lopetegui por Hierro) nos descolocó. Fue algo sorprendente y la decisión, a pesar de que puedas tener tus motivos y a lo mejor puedas tener razón (en relación a Luis Rubiales) ya que los jugadores no entramos en eso pero creo no era el momento adecuado, a dos días de empezar el Mundial cambiar de seleccionador. Pienso que Julen se merecía seguir aquí con nosotros después de dos años con nosotros preprando el Mundial», dijo en una entrevista en TVE con Silvia Barba.

«Sinceramente aún no he hablado con él quiero esperar a que pase el Mundial, centrarnos en lo que tenemos que hacer y ya luego hablaré con él», explicó el '8' del Atlético, que ha sido la voz más clara en criticar la decisión en público, algo que Lopetegui les pidió que no hicieran el día que se despidió del grupo en las instalaciones de la Academia Krasnodar, aunque otros como Dani Carvajal (que en la charla que tuvieron con el presidente tomó la palabra para mostrar su rechazo a la decisión) o Jordi Alba ya habían apuntado que estaban en contra de la medida con el que fue su seleccionador desde julio de 2016. «No me gustó lo de Lopetegui, es respetable pero teníamos una gran proyecto con él. Echarlo fue decisión de Rubiales y hay que entenderlo, gran parte de que estemos aquí es gracias a Julen».

Saúl, que junto a David de Gea es uno de los pocos que tiene a sus padres en Krasnodar, está muy ilusionado con el Mundial ya que es su primer torneo tras quedarse en el corte final en la Euro 2016. «Es un halago que la gente piense de esa manera, que tengo que jugar, lo que necesitamos es que todos, los 23, aportemos. Lo que tengo que hacer es esperar mi oportunidad y cuando la tenga aprovecharla. En los anteriores torneos creo que los futbolistas que salieron del banquillo fueron importantes y eso es lo que tenemos que intentar hacer nosotros ahora». Saúl espera convertirse en uno de esos futbolistas 'outsiders' decisivos, como fue Dani Güiza en la Euro o Pedro Rodríguez en Sudáfrica. «Creo que los que no estamos teniendo minutos lo estamos haciendo muy bien. Llevo dos semanas sin competir y tengo muchas ganas de hacerlo, de sentirme bien, de sudar la camiseta en el campo ya que es por eso que tengo ganas de estar aquí».