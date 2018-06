Willy Caballero: «Recibí muchas faltas de respeto, malos deseos y amenazas» Willy Caballero se lamenta tras su error ante Croacia. / Reuters El portero de Argentina explica en una carta cómo se siente tras su error ante Croacia y las reacciones que sufrió COLPISA Madrid Jueves, 28 junio 2018, 10:11

Willy Caballero vuelve a sonreír. El portero argentino, que comenzó el Mundial como titular tras la lesión de Sergio Romero, parece haber recuperado parte de la moral que perdió ante Croacia. Un fallo garrafal suyo cuando quiso jugar con los pies el balón, provocó que Ante Rebic hiciera el primer gol del conjunto croata.

Aquel fallo provocaron muchas críticas en Argentina, que le señalaron como uno de los culpables de la derrota albiceleste y de la situación tan comprometida que tenía a falta de un partido. Jorge Sampaoli, ante Nigeria, dejó a Caballero en el banquillo e hizo debutar en la titularidad a Armani. Argentina ganó y se metió en octavos y el portero del Chelsea pudo respirar.

Antes de la primera victoria argentina, a Caballero le habían llovido muchas críticas y amenazas injustificables tanto a él como a su familia. El portero ha querido compartir en las redes sociales una reflexión en la que reconoce su error ante Croacia, pero se muestra triste y sorprendido por las amenazas recibidas.

«Ya más tranquilo... Después del resultado tan positivo y la clasificación, lo mío pasa a ser una anécdota. Una desgracias, un fallo, un error, como quieran llamarlo. Hay un montón de cosas que acepto, porque fue una equivocación futbolística. Pero recibí muchas faltas de respeto, malos deseos y amenazas hacia mí y mi familia. Esas actitudes feas no me ayudaron».

Además, Caballero se mostró feliz por la clasificación de su equipo a pesar de verlo desde el banquillo y le dio las gracias a la gente que le ha apoyado en un momento tan amargo. «Me quedo con mucha gente que me apoyo, me acompañó y sufrió mi situación. Les doy gracias a todos los que estuvieron; los cercanos y los lejanos; los que se atrevieron a escribirme y a todos los que me apoyaron de una u otra manera. Una vez más acepto mi error, pero nunca tuve el deseo que mi familia pase días tan desagradables».

Por último, el portero asegura que «visto la camiseta de Argentina con los valores que aprendí en mi hogar y creciendo en el fútbol» y da la gracias a todos «los que están siempre conmigo y con mi familia».