El Muros reacciona tarde frente al Luarca

Victoria del Luarca en Muros basada en una buena primera parte, en la que fue mejor que el Muros (2-3), sabiendo aprovecharse de los errores defensivos de la defensa local. Edu, de volea, adelantaba al Luarca y luego Óscar, a puerta vacía, aumentaba una renta a la que también se apuntaría Edu, marcando de penalti antes del descanso. En la segunda parte, el Muros salió a por la remontada, pero los dos goles de Jairo Llosa no fueron suficientes.