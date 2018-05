Aliento gijonés para los 'reds' Algunos de los aficionados del Official Liverpool Supporters Club Gijón, con sus banderas. / A. GARCÍA 70 aficionados del Liverpool integran una de las cinco peñas del club inglés en España EDUARDO ALONSO Oviedo Viernes, 25 mayo 2018, 01:53

Dicen que los muros del vetusto estadio de Anfield, erigido en 1884, albergan un sinfín de historias, que es probablemente la mayor cuna mitológica del fútbol en Inglaterra. Sin embargo, lejos de la 'fábrica' de historias, a miles de kilómetros, existen escenarios que se asocian también al célebre 'You'll never walk alone' ('Nunca caminarás solo) que entonan hinchas de los 'reds' de otros países y que estremecen al visitante. Y, uno de ellos está en Gijón. En la sede del Official Liverpool Supporters Club Gijón, que preside Roberto Casado: la Cervecería Dipos, ubicada en la gijonesa avenida de Pablo Iglesias.

El Liverpool es un equipo que va ligado a un sentimiento. Así los ven los aficionados 'red' que se reunirán mañana en Gijón. Con mayoría de seguidores gijoneses, aunque también con presencia de otros con procedencia de otros puntos de la geografía asturiana e, incluso, con dos británicos. En total, unos 70 aficionados, 27 de ellos 'simpatizantes' del club inglés.

La peña, a efectos oficiales, nació el 15 de abril de 2014. No es una fecha cualquiera. Coincidió con el 25 aniversario de la tragedia de Hillsborough, en el que fallecieron 96 personas aplastadas contra las vallas del estadio. «Ahora han exculpado a aquellos aficionados y se ha responsabilizado a los organizadores, fuerzas de seguridad...», puntualiza Casado.

El Official Liverpool Supporters Club Gijón es una de las cinco peñas oficiales del Liverpool en España, junto a las de Madrid, Barcelona, Salou y Alicante. «Logramos el reconocimiento oficial al primer intento, pese a que los requisitos son muy estrictos. Hay lista de espera. Por ejemplo, ciudades como Lisboa o Düsseldorf. En Italia, Alemania y Francia solo hay una, lo que habla de la exigencia que se demanda desde Anfield», advierte el presidente de la peña.

Mientras los primeros aficionados de ambos equipos que han asumido el desafío de respaldar a sus equipos en la capital de Ucrania ya están en la ciudad, en Gijón se prepara «una fiesta desde primer hora de la tarde». El local estará lleno y con un ambiente puramente 'red'. «El partido lo veo complicado», reconoce Roberto Casado. «Tenemos menos que perder que ganar. Habrá que dar la sorpresa».

El campo reunirá a 22 figuras del fútbol internacional. Casado menciona entre los suyos a James Milner. «No es ni de Liverpool, pero representa lo poco que queda de la tradición y los valores clásicos ingleses».