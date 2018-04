«Ojalá podamos lograr el ascenso en casa» Plantilla y técnicos del Avilés Stadium se conjuran para lograr el ascenso a Preferente. / JOSÉ PRIETO Luis Castro, técnico del Avilés Stadium, tiene claro que «el Llaranes nos lo va a poner muy difícil y necesitamos de nuestra mejor versión para poder ganar» SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 28 abril 2018, 00:09

El Avilés Stadium está a un paso de lograr el ascenso a Regional Preferente, hito que supondría su segundo salto de categoría en tres años de vida. En lo que está siendo una gran temporada con el equipo invicto hasta la fecha, el conjunto blanquiazul depende de sí mismo para ser campeón y ascender de forma directa. Ganando mañana al Llaranes, a partir de las 17.30 horas en Santo Domingo, el Stadium sería nuevo equipo de Preferente para la próxima temporada.

Dentro del club desde prácticamente su puesta en marcha, el entrenador Luis Castro también está a punto de sumar un ascenso más a su palmarés, si bien, como en él es habitual, rebaja la euforia del entorno antes de un partido absolutamente clave. «Tanto los jugadores como el cuerpo técnico tenemos muchas ganas de que llegue el domingo y poder certificar de una vez por todas el objetivo que nos marcamos a principios de temporada, sobre todo en casa, delante de nuestra gente, pero está claro que no va a ser nada fácil. El Llaranes tiene un muy buen equipo y nos va a poner las cosas muy difíciles. Debemos mostrar nuestra mejor versión para ganar».

Castro sabe de lo que habla, pues en la que está siendo su segunda temporada en la categoría, tiene claro que «los derbis siempre son partidos complicados. Aquí jugamos ocho o diez partidos de rivalidad al año y sabemos que nadie regala nada». De cara al encuentro de mañana, el entrenador avilesino recuperará afortunadamente efectivos, siendo bajas seguras únicamente el lesionado Carlos y el atacante Roscales. «El portero Carlos ya ha recibido el alta, pero lleva más de un mes lesionado con un edema en la rodilla y no creemos que sea lo más conveniente que juegue todavía», explica, reconociendo que «en la segunda vuelta hemos tenido muchísimas bajas, pero afortunadamente la gente se está recuperando para este tramo final».

Aunque el Stadium todavía no ha conseguido nada y nadie desde el club quiere lanzar las campanas al vuelo, Castro hace balance de un curso más que positivo. «La verdad es que yo estoy muy satisfecho del año. La primera vuelta fue espectacular, hicimos 43 puntos, y la segunda está siendo todavía mejor, pues ya sumamos dos puntos más que en la primera. El Luarca lleva una racha espectacular y eso hace que todavía no hayamos logrado el objetivo que perseguimos, pero lo cierto es que no les puedo pedir más a los jugadores».

Pasos hacia adelante

Luis Castro está viviendo en primera persona y con orgullo el crecimiento del club, que hace escasas semanas cerró su fusión con el Avilés Deportivo, lo que le permitirá tener equipos en todas las categorías. «El club está creciendo mucho y en lo que respecta al primer equipo qué duda cabe que jugar en Preferente es otro paso más. Yo creo que al Stadium le va a venir muy bien cambiar de categoría, sobre todo por el tema de dejar de competir con otros ocho o diez equipos de la zona. Hay mucha rivalidad, mucha competencia y si se asciende el equipo pasará a ser uno más del panorama asturiano y no tendrá tanta repercusión a nivel local, con todo lo que conlleva este equipo».

Castro también espera que el Avilés Stadium pueda jugar en un campo más grande que Santo Domingo, «más que nada por el tema de los socios que tiene. El aforo de Santo Domingo es de cien personas sentadas y en invierno cuando llueve la gente se tiene que mojar, hay problemas para aparcar... pienso que el club busca la comodidad de sus socios». Por último, cuestionado sobre su continuidad en el club, la que sería su cuarta temporada al frente del primer equipo, el avilesino asegura que «cuando acabe la liga hablaré con el club para ver qué idea tienen ellos y yo les expondré la mía. Siempre hemos hecho lo mismo lo años anteriores y a final de temporada decidiremos». Ahora mismo, tanto técnico como jugadores sólo se centran en conseguir el ascenso.