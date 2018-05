Dos onces de dispar generación Isma Cerro. / A. GARCÍA El próximo rival del Sporting B en el 'play off' cuenta con una plantilla muy veterana, en la que la media de su equipo titular ronda la treintena El portero del Elche José Juan dobla en edad al meta rojiblanco Dani Martín DANI BUSTO GIJÓN. Miércoles, 30 mayo 2018, 00:23

Casi una década de experiencia futbolística separa al Elche del Sporting B. El próximo rival del filial rojiblanco, en la segunda eliminatoria del 'play off' de ascenso a Segunda, cuenta con una plantilla muy veterana. De hecho, quince de sus jugadores ya saben lo que es competir, al menos, en la división de plata, sin contar con Edu Albácar (38 años), retirado este mismo mes a causa de una lesión sufrida en abril en el partido frente al Mallorca.

La media de edad del último once sportinguista fue de 21,7 años, en una alineación en la que el mayor era Traver (25 años), quien también es el 'veterano' de la plantilla gijonesa. Como contraste está el once del Elche que venció al Murcia el pasado sábado, 29,6 años, en un equipo en el que el más joven fue su delantero Sory (23 años) y en el que Nino (37 años) no jugó de titular. Y baste otro ejemplo más, bajo palos. El meta vigués José Juan (38) dobla en edad al gijonés Dani Martín (19).

El conjunto ilicitano, con jugadores curtidos en todo tipo de situaciones, elevará, más si cabe, el nivel de exigencia al que se enfrentará el Sporting B. El filial rojiblanco cuenta con una plantilla ambiciosa y en progresión, aunque el único futbolista que ha llegado a jugar un 'play off' de ascenso a Segunda es Isma Cerro (22 años), quien disputó tres partidos con el Racing en la temporada 2015-2016.

El estadio Martínez Valero, feudo del Elche, pondrá este domingo (19 horas) a prueba el desparpajo del conjunto dirigido por José Alberto, que a lo largo de la temporada ya ha jugado en otros estadios con aroma a Primera División, como han sido El Molinón, El Sardinero, El Plantío y el Stadium Gal, escenarios todos ellos en los que ha puntuado.