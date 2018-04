La Oviedo Cup llena de fútbol los barrios de la capital El público sigue el transcurso del partido entre el Rayo y el Sporting de categoría sub 16 en las gradas del Tensi. / ÁLEX PIÑA El Alavés venció en la categoría juvenil, mientras que el Atlético se impuso al Sporting en la final cadete sub 16 DANI BUSTO OVIEDO. Lunes, 2 abril 2018, 00:45

La Oviedo Cup no entiende de supersticiones y su edición número trece se saldó con un nuevo éxito tanto de participantes como de resultados y de afluencia de espectadores. Este año acudieron al torneo internacional, que se organiza en múltiples sedes de la capital asturiana, un total de 367 equipos pertenecientes a varios clubes, tanto de España como del resto del mundo, como China y Japón. Los equipos estuvieron repartidos en las categorías que van desde prebenjamín hasta juvenil. En la Oviedo Cup, que se inició el pasado martes, se celebraron un total de 911 partidos. Y ayer se disputaron las diferentes finales de cada categoría, en las que los triunfos -en las finales oro- estuvieron repartidos entre diez clubes diferentes.

El Alavés se proclamó campeón juvenil de la presente edición tras imponerse en la final al Espanyol por un ajustado 0-1. Buen torneo el despachado por el conjunto vitoriano.

En categoría cadete sub 16, el Atlético de Madrid frenó las aspiraciones del Sporting (4-0), que quería alzarse con el triunfo en la final después de haber superado en las eliminatorias previas a equipos como el Eibar, el Alavés y el Rayo.

En cadete sub 15, el vencedor fue el Zaragoza, que ganó a Osasuna por 1-3. Los maños habían eliminado al Sporting en los cuartos de final.

En categoría infantil sub 14, el Málaga se impuso con claridad al Zaragoza (0-4); mientras que en sub 13 el vencedor fue el Betis, por penaltis, en un reñido duelo en la final ante el Granada. Los granadinos habían eliminado en cuartos al Covadonga.

En categoría alevín sub 12, la Real Sociedad venció al Valladolid (1-0); y el Celta se llevó la victoria frente al Racing en sub 11 por 0-3. En benjamín sub 10, Osasuna ganó al Nuevo Boadilla por 0-4; y el Santa Marta superó al Barakaldo (0-2). Y en prebenjamín sub 8, la final, con protagonistas asturianos, se la llevó el Quirinal ante el Covadonga (4-2).