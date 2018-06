«No pedimos dinero, pero no tienen ni detalles» Gerardo González, presidente del Toscaf Atlética, no entiende que «el Ayuntamiento no nos deje entrenar en agosto en La Magdalena» S. MENOR AVILÉS. Viernes, 8 junio 2018, 00:34

«No pedimos dinero, pero es que no tienen ni detalles con nosotros». Gerardo González, presidente del Toscaf Atlética, explotó ayer al enterarse de que, una pretemporada más, el equipo de balonmano no podrá realizar los primeros entrenamientos del curso (del 16 de agosto al 1 de septiembre) en el polideportivo de La Magdalena, que se mantendrá cerrado los meses de julio y agosto.

«En las últimas dos o tres reuniones que tuvimos por otros temas les expuse la petición, y me dijeron que la iban a estudiar. Sin embargo, me enteré por el periódico que La Magdalena se cerraría una vez más los meses de julio y agosto», explicaba ayer, visiblemente contrariado, el presidente.

Esta reivindicación es antigua en el conjunto cafetero, pues, cada temporada, el técnico Juan Muñiz achaca muchas de las lesiones de la plantilla a «realizar la pretemporada en Los Canapés, cuya superficie es mucho más dura». Por parte del Ayuntamiento, la concejala de Deportes, Ana Hevia, respondía ayer que «desde hace varios años, en los meses de julio y agosto sólo quedan abiertos el Complejo Deportivo (Quirinal) y Los Canapés por cuestiones obvias. El resto no se necesitan en verano para la demanda que hay y en La Magdalena aprovechamos para realizar labores de mantenimiento».

Hevia asegura que «mañana -por hoy- íbamos a informar a la Atlética de la situación, pues recibimos la petición por escrito esta mañana -por ayer-. No me parece un tema tan grave. No es una cuestión de que no tengan un sitio donde entrenar. Pueden hacer el trabajo de cancha en Los Canapés y el gimnasio en el Complejo. Incluso el año pasado les ofrecimos llevarles algunas máquinas a Los Canapés».

La edil defiende que «el suelo de Los Canapés es el mismo que el de La Magdalena, pero de distinto color. En mi opinión no debería haber problema por entrenar quince días en Los Canapés, que al final no son quince, con los festivos. El 1 de septiembre La Magdalena ya se puede utilizar con normalidad. El tema de las instalaciones está organizado de esta manera para todos los clubes, sin excepciones». Gerardo, sin embargo, incide en que «quizá no sea objetivo al estar dentro, pero por historia y tamaño, la Atlética no es un club más. Para otras cosas no lo es», desliza.