Pevida abandona el Marino y se va al Tuilla

El mediapunta Dani Pevida, que hasta ahora defendía los colores del Marino, líder en Tercera División, ha llegado a un acuerdo para rescindir su contrato con el club luanquín, ya que apenas contaba para el cuerpo técnico que lidera Oli. El jugador emprende, a punto de acabar la primera vuelta del campeonato una nueva etapa en el Tuilla, que logra un buen refuerzo para sus aspiraciones de jugar el 'play off' de ascenso. El Marino se queda con 19 jugadores en plantilla y en principio no se plantea cubrir la vacante de Pevida, aunque no se descarta si surge la ocasión.