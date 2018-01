La plantilla de La Asunción juvenil se vuelca con Iván El joven portero perdió el bazo por salvar el empate de su equipo | Sus compañeros le han mostrado su apoyo en las redes sociales IVÁN ÁLVAREZ Lunes, 8 enero 2018, 18:47

La plantilla de La Asunción juvenil se vuelca con Iván, el portero que fue intervenido quirúrgicamente ayer en el HUCA para extirparle el bazo. En la recta final del duelo entre el conjunto gijonés y el Covadonga B disputado en el Juan Antonio Álvarez Rabanal, el guardameta se llevó un fuerte golpe en un encontronazo para hacerse con un balón dividido y evitar que se rompiese el empate en el marcador.

“Cuando la pelota salió y pudimos entrar a atender a Iván ya vimos que no era un golpe al uso, porque además él no es de quejarse mucho y nos pidió el cambio”, explica Emilo González, entrenador de La Asunción sobre la acción que obligó a trasladar al hospital ovetense al joven guardameta. En un principio creyeron que podía tener una costilla rota por la fuerte contusión, pero ante el dolor persistente cerca de la zona del pecho decidieron extirparle el bazo. Sus compañeros no dudaron en acudir al centro sanitario para mostrarle su apoyo. “Sabíamos que no nos iban a dejar entrar a verlo, pero estábamos allí todos porque iban a operar a uno de los nuestros”, indica el entrenador.

En su primer año en el club, Iván, al que su técnico describe como “un chaval increíble”, se ha ganado el afecto de sus compañeros en apenas unos meses. “Un honor defender la misma portería que este campeón, alguien que se deja el bazo para evitar la derrota de tu equipo es digno de recordar y tú vas a ser más que bien recordado”, escribió en las redes sociales su colega de portería Diego Carreño, encargado de sustituirle ayer. Tras ser intervenido quirúrgicamente ayer, Iván, que continuará hospitalizado esta semana, guarda reposo y cuando reciba el alta será supervisado por los médicos al menos durante el primer mes.