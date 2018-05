La plantilla del Stadium repudia la no renovación del entrenador Luis Castro tras dos ascensos Ramón, en un partido de la presente temporada. / MARIETA «La decisión nos sorprendió a todos y queremos mandar nuestro apoyo al 'míster'», respalda el capitán Ramón S. MENOR AVILÉS. Sábado, 12 mayo 2018, 00:15

Días difíciles en el entorno del Avilés Stadium, a pesar de haber certificado hace escasas fechas el ascenso a Regional Preferente, y poco antes una fusión con el Avilés Deportivo que le permitirá contar con categorías inferiores a partir de la próxima temporada. La controvertida decisión de no renovar a Luis Castro tras dos ascensos en tres temporadas por parte de la comisión deportiva del club ha empezado a levantar las primeras ampollas, incluyendo un comunicado oficial por parte de la plantilla blanquiazul.

Los primeros en valorar la decisión fueron el propio Luis Castro y el presidente del club, José Manuel Rellán. Mientras que Castro lamentaba tanto la decisión como las formas, el presidente la atribuía a cuestiones «técnicas», asegurando que «la comisión deportiva asume el riesgo de equivocarse. Esperemos haber acertado».

El jueves por la tarde fue presentado Lucho Valera como nuevo entrenador blanquiazul y esa misma noche, pasadas las 23.30 horas, LA VOZ recibía un comunicado oficial por parte de la plantilla que ha sido ratificado por uno de los capitanes y veteranos del equipo, Ramón. «Toda la plantilla queremos manifestar nuestra total disconformidad con la decisión tomada por la junta directiva. Nos sorprendió mucho tan solo dos días después de conseguir el ascenso y terminar la temporada imbatidos. Nos gustaría mostrar todo nuestro apoyo a Luis Castro y al cuerpo técnico». Según ha podido saber este periódico, los jugadores decidieron enviar la carta tras ser preguntados reiteradamente si tenían algo que ver con la decisión del club o si la habían promovido.

Ayer, preguntados por esta casa, el presidente Rellán no quiso entrar a valorar el comunicado, mientras que el nuevo técnico, Lucho Valera, mantuvo el discurso iniciado durante su presentación. «Esto no cambia nada. La próxima semana me reuniré uno a uno con todos los jugadores de la plantilla para conocer su predisposición y a partir de ahí comenzaremos a planificar la próxima temporada». Rellán explicó que «la junta directiva nos hemos reunido hoy -por ayer-, pero no ha salido el tema del comunicado. Hemos estado hablando de la asamblea de presupuestos que tendrá lugar en breve».

Por su parte, Luis Castro recibió con gratitud el comunicado público de la que ha sido su plantilla esta temporada. «Les tengo que dar las gracias. Es imposible estar más orgulloso de este equipo que formamos. Son muy grandes, lo mejor que me llevo de esta experiencia y les estaré eternamente agradecido». Así las cosas, todo hace indicar que la próxima semana se comenzarán a suceder las renovaciones, altas o bajas dependiendo de cada caso.