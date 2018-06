«El plus que nos ha dado el ascenso ha sido la experiencia», indica Hernán

Acompañado por los integrantes de su cuerpo técnico en la sala de prensa de Ganzábal, Hernán Pérez expresó su satisfacción tras conquistar una meta dedicada a Quirós, utillero del club fallecido a los 72 años el pasado mes de enero. «Llevábamos tres años intentándolo y no éramos capaces, tuvimos que mandar a alguien ahí arriba», señaló el técnico ovetense, que aseguró que «el plus que nos ha dado el ascenso ha sido la experiencia».

«Nos tocó ir por el camino largo, tuvimos malos días, malos momentos, pero supimos aprender de años anteriores e incluso de este», expuso el entrenador del conjunto de Ganzábal, que afirmó que «el suelo del Langreo tiene que ser Segunda B». Hernán, que sintió «una sensación de liberación» tras el pitido final del árbitro y conseguir un objetivo que atribuye a «toda la gente que trabaja por este club», manifestó su voluntad de continuar al frente del equipo la próxima temporada. «Hasta que no me echen, no me voy a ir de aquí. No creo que haya otro sitio mejor», concluyó.