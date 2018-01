La 'Premier' se rinde al ejemplo de Juan Mata con el juego limpio El futbolista cae en el área por la entrada de un rival. El jugador se levanta y dice con el dedo que no ha sido penalti, confirmando que se ha resbalado. / SKY SPORTS El futbolista asturiano aclaró al árbitro que no había sido penalti una caída suya en el área y el adversario aplaude su actitud deportiva E. C. GIJÓN. Miércoles, 17 enero 2018, 03:55

Cuando se consumía el minuto 34 de partido que enfrentaba al Manchester United y el Stoke City ocurrió algo que se produce muy pocas veces en el fútbol actual. El futbolista asturiano Juan Mata disputaba en ese instante un balón con el central holandés, Martins Indi. En ese momento, el internacional español cayó dentro del área, aunque en las repeticiones se aprecia claramente que no hubo contacto suficiente para que el colegiado del encuentro pudiera señalar la pena máxima.

Mata, sin embargo, actuó con celeridad para allanar la labor arbitral y frenar las quejas del público de Old Trafford, que recriminaron al juez su pasividad a la hora de pitar penalti. El extremo asturiano tuvo un gran detalle al levantarse rápidamente y hacerle un gesto con el dedo al árbitro para indicarle que no había sido penalti. 'Fair play' en estado puro. El árbitro no señaló el lanzamiento desde los once metros gracias a las indicaciones del futbolista del Manchester United y el encuentro, que terminaron ganando los 'reds' por 3-0, siguió su curso.

En el momento de la controvertida jugada, el conjunto dirigido por Mourinho ya ganaba por 1-0.

El gesto de Mata, cuya honestidad siempre ha sido puesta como ejemplo por la competición británica, tuvo también el reconocimiento por parte del adversario en cuestión. En este caso, el Stoke City quiso agradecerle su comportamiento deportivo a través de su perfil en las redes sociales. «Mata cae dentro del área. La afición ve que se ha tirado. Señalan saque de puerta y las repeticiones le muestran levantándose y diciendo que se ha resbalado. Fair play del español», destacan.

El jugador asturiano es muy querido en las Islas después de impulsar una iniciativa para que los jugadores profesionales de fútbol donen un 1% de su salario a la gente más desfavorecida. La iniciativa constata el compromiso social del futbolista de los 'red devils'.