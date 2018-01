El Rayo golea y se cuela en el 'play off' El conjunto madrileño se aprovecha de los empates del Oviedo y del Cádiz para recortar distancias con el segundo puesto E. C. GIJÓN. Domingo, 28 enero 2018, 01:01

Cinco teóricos aspirantes al ascenso a Primer a División jugaron ayer sus respectivos encuentros de la jornada 24 de la competición. El Cádiz y el Lugo protagonizaron el único encuentro entre rivales directos por estar la próxima temporada en la mejor Liga del mundo. El choque terminó en tablas (1-1) gracias al gol de Herrera, a falta de cinco minutos para el final, que sirvió para que el Lugo sumara un punto ante el segundo clasificado.

El cuadro gaditano no perdió la segunda plaza gracias al empate que cosechó el Oviedo en Reus. El conjunto de Anquela no pasó de las tablas en un encuentro en el que no hubo goles. De haber sumado los tres puntos, los asturianos habrían escalado hasta el ascenso directo que compartirían con el Huesca de Rubi, que jugará esta tarde ante Osasuna.

El gran beneficiado de la derrota del Granada y del empate entre el Cádiz y el Lugo fue el Rayo Vallecano. Los madrileños golearon, sin piedad, a un flojo Lorca (5-1). Raúl de Tomás acaparó todas las miradas con tres goles que sitúan a los vallecanos en 'play off' a tres puntos del Cádiz, equipo que marca el ascenso directo.

Por otro lado, la sorpresa de la jornada la protagonizó el Granada. El conjunto rojiblanco se encuentra inmerso en una crisis de resultados como visitante y ayer quedó reflejado en el Mini Estadi. El equipo andaluz cayó goleado en Barcelona por el filial azulgrana (3-0). Aleñá guió a los catalanes hacia la victoria al cuarto de hora del inicio y Miranda y Cardona sellaron la goleada para salir, momentáneamente, de los puestos de descenso a la categoría de bronce.

Además, ayer se produjo la victoria del Albacete (2-0) ante el Alcorcón en un duelo en el que hubo un expulsado por cada equipo. Bela, al filo del descanso firmó el primer tanto de los locales, mientras que Erice fue quien cerró el marcador a falta de cinco minutos para el final del partido.

El sexto puesto lo ocupa Osasuna con 38 puntos, que jugará ante el Huesca, líder de la categoría (18 horas). Un primer puesto que podría ocupar el Numancia o el Valladolid si los navarros no son capaces de ganar al Huesca.

El Sporting, por su parte, espera sumar los tres puntos ante el Nástic para intentar recortar distancias.