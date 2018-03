SEGUNDA REGIONAL El Rayo Villalegre no puede con La Manjoya Andrade pugna por un balón con Cheikh. / PATRICIA BREGÓN El conjunto ovetense se impone en La Luz para continar en puestos de 'play off' de ascenso a Primera Regional SANTY MENOR AVILÉS. Martes, 20 marzo 2018, 00:19

A pesar de mostrarse competitivo y no entregar la cuchara en ningún momento, el Rayo Villalegre no pudo sacar nada positivo de al visita de La Manjoya a La Luz (0-2), equipo inmerso de lleno en la lucha por la disputa del 'play off' de ascenso a Primera Regional.

El tanto de Javi a los tres minutos de juego condicionó el partido, así como las tempranas lesiones en la primera mitad de David y Marcos, este último, muy importante para el esquema defensivo de Pedro Guitián.

Héctor, antes de que se cumpliera la media hora de juego, puso más tierra de por medio en el marcador, pese a lo cual el Rayo nunca le perdió la cara al partido ni tampoco la concentración en todas las líneas.

Con este resultado, La Manjoya se sitúa tercero con 46 puntos, cuatro más que Grujoán y La Corredoria y seis más que el Pillarno, aunque los castrillonenses tienen un partido menos. El Rayo es noveno con 24 puntos.