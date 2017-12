PRIMERA DIVISIÓN Remontada espectacular del Alavés de Abelardo Abelardo, ayer, en su estreno como técnico del Alavés. / EFE El cuadro vitoriano dio la vuelta al resultado en media hora impulsado por un enorme Ibai que puso la puntilla al Girona en el tiempo añadido E. C. GERONA. Martes, 5 diciembre 2017, 00:09

No pudo empezar mejor la trayectoria de Abelardo como máximo responsable técnico del Alavés. El cuadro vitoriano, que parecía hundido después de recibir el segundo gol en el minuto sesenta, se lanzó al ataque y fue capaz de dar la vuelta al resultado con tres goles de Ibai, un jugador que ha recuperado la confianza con el técnico gijonés en el banquillo. El exfutbolista del Athletic anotó el tercer y definitivo tanto en el tercer minuto de la prolongación, con un Girona que cometió muchos errores en defensa (Bernardo se lesionó en la primera parte y tuvo que abandonar el encuentro) en el tramo final, permitiendo crecer a un Alavés que había estado muy timorato en la primera mitad.

Fue mejor el cuadro gerundés en los primeros minutos ante un Alavés, bien colocado que no concedió demasiadas opciones ante la meta de Pacheco. Los goles no llegaron hasta la segunda parte. Stuani, en una acción individual, adelantó a los locales tras recortar dentro del área a un desbordable Alexis. No se le podía poner peor las cosas al Alavés. En un córner, a los dos minutos, Juanpe remataba solo en el área de cabeza y superaba al portero del Alavés.

Movió el banquillo Abelardo, dando entrada entre otros a Burgui, que tuvo un papel muy destacado en la remontada. El exfutbolista del Sporting revolucionó al once blanquiazul desde los primeros momentos. Sin embargo, fue Ibai quién anotó tras recoger un rechace del portero a un disparo suyo.

No perdió la fe el conjunto vitoriano y un error en la zaga catalana terminó en penalti cometido por el portero del Girona. Ibai lo transformó con un disparo seco al lateral de la red. El exjugador del Athletic aprovechó un error local para confirmar la primera victoria del nuevo Alavés de Abelardo.