El remozado Caudal de Uribe recibe al Burgos para empezar el año Los mierenses, con cinco caras nuevas, esperan levantar el vuelo en el segundo tramo liguero para alcanzar la permanencia ÁLVARO FERNÁNDEZ MIERES. Domingo, 7 enero 2018, 00:54

Comienza la segunda vuelta de la competición en Segunda División B y con ella la andadura del remozado Caudal Deportivo de Josu Uribe. El equipo mierense, que presenta cinco caras nuevas respecto al conjunto que finalizó 2017, buscará reconducir su delicada situación clasificatoria, y la primera cita para lograrlo será esta tarde (17 horas) en el Hermanos Antuña, donde recibe la visita del Burgos.

Son muchos los cambios que presentan los blanquinegros tras el parón navideño, en el que se han producido las salidas de Armando Invernón, Richard, Javi Sánchez, Pacheco y Thaylor, y las llegadas del portero Óscar Santiago y los jugadores Niko Abuladze, David 'Polaco', Jandrín y Yosu Camporro.

Con estos fichajes, la directiva y el cuerpo técnico caudalista no dan aún por cerrada la plantilla y esperan dos nuevas llegadas antes del 31 de enero: un defensa central y un delantero. Actualmente el plantel no cuenta con fichas libres para mayores de 23 años, por lo que se esperan salidas en las próximas fechas. Bussmann y Manuel Bonaque todavía pertenecen a la disciplina del conjunto asturiano pese a que ya saben que el técnico gijonés no cuenta con ellos.

Josu Uribe

De cara al partido de esta tarde, Uribe no podrá contar con el sancionado Iker Alegre, que vio en el último partido ante el Amorebieta la quinta amarilla, ni tampoco con Alberto Gómez. El mediocentro cántabro sufrió un fuerte golpe en un entrenamiento y estará varias semanas apartado de los terrenos de juego.

Con todos estos condicionantes, Uribe podría formar con un equipo inédito compuesto por Óscar Santiago; Cristian, Calahorro, Catú, Perujo o Polaco; Adrián Llano, Borja Prieto, Jandrín, Sergio Prendes; Javi Camochu y Borja Navarro.