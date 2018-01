Reparto de puntos en Santianes

Justo reparto de puntos (0-0) en Santiantes. Tanto Colunga como L'Entregu no dieron con la tecla que les hiciese merecedores de la victoria. Oportunidades para que el marcador no finalizara con un doble rosco las tuvieron ambos conjuntos. En el minuto 38 Viti se plantó ante el meta visitante Jairo Acevedo, que sin mucho esfuerzo detuvo su disparo, y acto seguido fue José Luis el que desbarató el disparo de Kayce. La segunda mitad arrancó con más intensidad por parte local, con Marcos Arango como estilete ofensivo, pero sus galopadas por la banda izquierda no resultaron fructíferas y ambos equipos tuvieron que conformarse con el empate.