Requena no continuará en el Femiastur

José Requena no continuará la próxima temporada en el Femiastur. El granadino presentó en mayo de 2017 un proyecto a cuatro años inédito en el fútbol femenino que continuará vigente, aunque con otra estructura. «Esta temporada fui entrenador por circunstancias, siempre lo he dicho. Se ha acabado la campaña y volveré para Andalucía, aunque continuaré ayudando al Femiastur en relaciones institucionales y en todo lo que esté en mi mano. He hablado con Sita -Méndez, la presidenta del club- y la he animado a seguir con el proyecto porque dará sus frutos». Con el primer equpo descendido, el club debe elegir ahora nuevo técnico y conformar una nueva plantilla.