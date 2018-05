Aunque el club todavía no lo ha hecho oficial, los jugadores Michu y Rubén Alonso anunciaron ayer a través de sus redes sociales su salida del Avilés Stadium tras dos campañas en la plantilla, esta última culminada con un ascenso. Mientras que Rubén lamentaba que «ser campeones, batir récords y resultar invictos no asegura la continuidad de un bloque», Michu añadía que «los datos están ahí y jamás se borrarán», además de dejar claro que «después de dos años me quedo con las cosas buenas».