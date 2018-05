La Selección Española sub 16 convoca al sportinguista Diego Boza

Mareo continúa presente en el radar de los técnicos de la Federación nacional. Si la pasada semana fue el juvenil José Gragera el que se estrenó con la Selección Española sub 18, la próxima lo hará con su homóloga sub 16 el cadete Diego Boza, citado el próximo lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para iniciar unas jornadas de entrenamiento que concluirán el miércoles 30 de mayo. El ariete sportinguista recibe el premio a una excelente temporada, en la que consiguió 54 goles para ayudar al conjunto dirigido por Caco Morán a conquistar con autoridad el título liguero. El delantero gijonés, incorporado al club rojiblanco procedente del TSK Roces, se estrena con la sub 16, que esta campaña reclutó en varias ocasiones a su compañero de equipo David Argüelles.