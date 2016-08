Las claves de la «exigente» nueva España

Tiempos de cambio en la selección española. Los internacionales, por primera vez desde 2008, acudían a Las Rozas a una llamada... hecha por Julen Lopetegui. Varios de ellos ya habían vivido esa situación en las categorías inferiores, pero ninguno en la absoluta. A todos les recibió el nuevo técnico en la residencia de la FEF junto al resto de su cuerpo técnico, a los que presentó: Pablo Sanz como segundo entrenador, Óscar Caro encargado de la preparación física y dos conocidos de la etapa anterior como José Manuel Ochotorena, que seguirá llevando el entrenamiento de los porteros, y Antolín Gonzalo Martín, que además de analista de rivales también participará a pie de campo en los entrenamientos en esta nueva etapa. Fue la primera toma de contacto personalizada, en la que les hizo alguna broma sobre sus primeros partidos, esos que el nuevo cuerpo técnico de la selección ha visto en directo. Realizar los informes 'in situ' es parte esencial de la metodología del seleccionador, que por la tarde dirigió a puerta abierta su primera sesión en la que faltaron Gerard Piqué y Sergi Roberto.

Ideas claras y exigencia

Los ayudantes destacan la «alta exigencia» del nuevo seleccionador, obesionado con una metodología de trabajo «de alta calidad» desde que fue nombrado el 21 de julio. «Ha estado muy encima de todas las situaciones», reconoce Ochotorena, que fue su compañero en el Castilla cuando aún eran juveniles. «Julen habla lo justo, lo que tiene que hablar. Lo conozco desde hace muchos años. He sido compañero y soy amigo. Lo que transmite es mucha exigencia; ya lo hacía cuando estabábamos juntos en el campo. Las cosas que él dice se tienen que hacer y ya está (bromea). No hay más. Es el jefe y las cosas con las que no estamos de acuerdo se hablan. Prima el consenso, pero el que tiene la última palabra es el mister». «Es el capitán de ese barco y remando al son de sus ideas. Estamos para ayudar», destaca Caro. «Es una persona cercana, escucha mucho a todo el mundo y pide opinión. Es muy emocional, atrevido y con temperamento», dice Antolín.

Porteros 'extranjeros'

Por primera vez en la historia de la selección, ninguno de los porteros convocados juega en la liga española. David de Gea y Adrián San Miguel (debutante en la lista) ejercen en la Preier y Pepe Reina en la Serie A. Falta Casillas, por primera vez por motivos técnicos en 16 años. «Me llamó para comentar la decisión sobre Iker, pero como dijo Julen no hay nada cerrado», explicó Ochotorena, actor importante en la polémica que indignó a Del Bosque en Francia. «Que De Gea se titular es la idea de partida en estos dos primeros encuentros. A partir de ahí se irá decidiendo sobre el rendimiento y las situaciones que se vayan dando día a día. Julen dejó claro que David es el titular pero también que nadie tiene el puesto asegurado».

Seguimiento 'in situ'

«Ha sido un mes duro, exigente porque hemos visto mucho mucho fútbol ya que hemos visto a todos los futbolistas en directo, que eso es muy importante. Hemos viajado mucho», reconoce el que fuera centrocampista sobre este «mes y medio de alta intensidad de trabajo». En esos viajes se ha intensificado la comunicación con los clubes. «Es muy importante hablar con los clubes y los cuerpos médicos que les siguen durante 8 ó 9 meses para mejorar el rendimiento. Nos han abierto sus puertas, han dado toda la comunicación para que cuando vengan sepamos muy bien cómo están, cada detalle que sea importante para que la semana en la selección sea distinta, pero con sus hábitos de trabajo». Se atenderá a los estados de forma de cada jugador para las listas.

Aprovechar lo que vale

«Se sentaron unas bases muy interesantes en la época de Luis Aragonés y Vicente del Bosque siguió con el modelo. Por lo que estamos trabajando Julen será continuista en algunas cosas pero cambiarán otras por sus ideas», explica Antolín, otro de los técnicos que Lopetegui conocía de su estancia en la Federación, cuando logró dos Europeos en 2011 y 2013. El sistema puede cambiar, pero hay cosas claras: De Gea, Piqué, Ramos, Busquets, Iniesta, ahora lesionado, serán claves. Arriba se piensa en Morata, pero se cree que los delanteros más usados en la fase de clasificación (Diego Costa y Alcácer) pueden aportar mucho.

Defensas polivalentes

La idea que tiene Lopetegui es bastante clara sobre los puestos defensivos. Pareja de centrales clara, laterales rápidos y solidarios y sobre todo que esos jugadores puedan actuar en distintos puestos. Es el caso de Sergi Roberto, que pugnará por el puesto de lateral diestro con Carvajal, pero puede dar descanso en el puesto de mediocentro a Sergio Busquets. Otro que puede suplir al '5' es Javi Martínez, que doblará como central. Además, repite en la lista Azpilicueta, que con Del Bosque ya jugó en ambos laterales e incluso como central.

«Ilusión y entrega»

Lo sucedido en Francia con Pedro fue un caso público, pero en la Federación se detectó que había algunos futbolistas demasiado egoístas. Lopetegui insistió en la importancia de los roles en el grupo y por eso la presencia de Reina llamó la atención a muchos, sobre todo por la ausencia de Casillas. «Pepe si está es por méritos propios. El año pasado hizo una gran temporada y continuúa igual. Se va a mirar el rendimiento de cada uno de ellos sin cerrar la puerta a nadie, en gran medida dependerá de lo que hagan en el campo. A Reina le conocemos bien, contribuyó en los éxitos de la última etapa y esperemos que ayude a los nuevos», explicó Ochotorena.