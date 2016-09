Motivos para volver a ilusionarse con 'La Roja'

Fue un debut soñado para Julen Lopetegui, no sólo por conseguir un triunfo que ahuyentara "agoreros y cagaprisas" como los llamó Javier Clemente, sino porque la imagen fue realmente esperanzadora de cara a los dos encuentros que marcarán la fase de clasificación en octubre ante Italia y Albania, a domicilio, el próximo mes de octubre. Bélgica llevaba tres años sin perder en casa. "Hemos tenido sólo cuatro días para trabajar y transmitir las ideas que queremos plasmar", recordó el vasco antes de destacar que sus futbolistas "disfrutaron" en el césped "siendo un equipo, con y sin balón".

El técnico desea recuperar el compromiso y la "ilusión" en el seno del grupo, tanto dentro del césped como fuera de él, y por eso destacó "la actitud siendo solidarios". A partir de esas tres variables espera construir una nueva etapa, con más variantes tácticas y no sólo fiado todo al talento. En Bruselas se pudieron ver algunos cambios que sirven para ilusionar a la afición:

Intensidad y conceptos tácticos

"Además de la calidad que hay en el grupo, que es mucha, es bueno que el equipo trabaje defensivamente; que sepa unos conceptos para saber contrarrestar al conjunto rival, que también jugaba. La intensidad ha sido muy buena, eso nos ha hecho ganar el partido. Hicimos una presión muy buena, casi no hemos dejado jugar al rival y logrado dos goles que nos dieronv entaja. Fuimos un equipo compacto. Estamos muy contentos por este estreno, por el trabajo del equipo y también por el debut del míster", explicó Jordi Alba.

El goleador, David Silva, también destacó su satisfacción por "el juego, además del resultado, en un partido con mucha intensidad. Hemos tenido el balón la mayoría del tiempo y las ocasiones, que es lo que importa". No sonó a reproche hacia Vicente del Bosque, aunque sí que el grupo ha notado cambios en apenas cuatro días. "Cada entrenador trabaja de diferente manera. Con Vicente estuvimos muy bien, pero ahora viene un entrenador nuevo con mucha ilusión para volver a lo más alto. Queremos volver al camino que nos ha hecho ganar estos últimos años y en ello estamos".

Atrevimiento y movilidad

Al igual que solía hacer en las inferiores, Lopetegui busca mezclar el juego en corto y en largo. La presión generó recuperaciones que hicieron posibles balones largos para sorprender a la espalda del rival. Por ello optó por colocar dos hombres en banda distintos: uno con más tendencia a ser interior, como el citado Silva, y otro que actuase de extremo, primero Vitolo y después Lucas Vázquez. "El míster me ha dicho que sea profundo, que por dentro en la selección hay muchos jugadores, que juegue como en mi club", explicó Vitolo.

"Me he encontrado a gusto en el campo, para cualquiera es importante divertirse en el terreno de juego. Esa es mi idea", dijo el sevillista, decisivo en los dos tantos de Silva. Por eso, prefiere pasar página tras la no convocatoria para la Eurocopa. "Quería ir a Francia pero si el míster no me llevó es porque pensaba que había jugadores mejores. Ahora toca seguir trabajando para seguir viniendo porque es un gusto jugar en esta selección. Si Lopetegui me dice que juegue de portero lo haré encantado".

Jóvenes al poder

"Hemos disfrutado como enanos jugando este partido", explicó Thiago tras uno de sus mejores partidos como internacional absoluto. Lopetegui, ya lo recalcó Roberto Martínez, seleccionador belga, tiene un conocimiento total de las categorías inferiores de la selección y optó por dar el mando al citado Alcántara y a Koke, que brillaron con él en el pasado, y después a otros como Saúl Ñíguez, el primer debutante de esta nueva era. "El equipo ha estado extraordinariamente bien. Hemos dejado muy buena imagen. Thiago, Koke, Silva, Vitolo... han estado a un nivel muy alto", apuntó el atlético, queriendo destacar el rendimiento dado ante la segunda selección en el escalafón FIFA.

"Cuando juegas con esta filosofía se dejan muy pocos espacios a los rivales. Esta selección tiene mucha calidad, mueve muy rápido el balón, por lo que al otro equipo le cuesta mucho bascular", explicó el atlético antes de pasar a reforzar a la sub'21. Se intuye que en el futuro tendrá un papel protagonista y él está muy agradecido. "Un día muy importante para mí y muy feliz; Lopetegui me ha hecho cumplir un sueño. Me conoce desde hace mucho tiempo y sabe que me puede poner donde quiera. Me encantaría seguir aquí".

Silva, referente y con galones

El canario aumentó sus cifras anotadoras con España. Ya suma 26 goles en 104 partidos, igualando a Butragueño como sexto máximo goleador histórico. Pese a las pruebas de la semana, Silva será clave para la creación de juego... y también es el designado, ante la ausencia de Iniesta y pese a las ganas que tenía Diego Costa en Bruselas, como primer lanzador de penaltis. Marcó en su primer intento tras más de un centenar de partidos.

El '21' del City suele arrancar bien las campañas con 'La Roja' (en su carrera internacional ha logrado tres tantos en agosto, seis en septiembre y cinco en octubre) y Lopetegui sabe que su momento de forma ante Italia y Albania podría ser clave en el doble duelo a domicilio del próximo mes. "Hemos empezado muy bien. Casi no hemos tenido tiempo con el nuevo míster, pero se ve que nos estamos adaptando bien. Siempre se puede mejorar. Ahora toca empezar la clasificación con buen pie". Silva, además, seguirá siendo clave en las acciones de estrategia.

Costa, activo aprovechable

El delantero del Chelsea, tras la mala experiencia con Del Bosque, fue reclutado por Lopetegui. "Diego es un jugador de unas características diferentes a Morata y Alcácer que también están aquí. Ha hecho un gran partido pero es verdad que si el equipo funciona colectivamente todos salen beneficiados y así ha sido con él", explicó el seleccionador. Entró por Morata, que apenas sufrió un golpe que no le impedirá estar en León, y cambió la dinámica del partido con sus movimientos y desmarques.

Después, ante los medios, quiso apuntarlo, temeroso de que no le fuesen a valorar su mejor partido con España pese a no marcar. "Si fuese del Madrid o Barcelona se destacaría, pero como no soy español natural se me critica. Fue un partido bueno, el mejor con la selección. He participando mucho. Me voy contento no como las otras veces, estoy seguro que el gol llegará si hago partido como éste", dijo antes de reconocer que había hecho su mejor partido pese a no marcar. "No he hecho grandes cosas con la selección, hubo partido malos pero tengo calidad y hago goles", recordó, antes de asumir que a veces se comporta de una manera cuestionable.

"Es verdad que a veces no hago las mejores cosas, como todo el mundo, pero si lo hago yo se me critica más. Tengo culpa porque a veces la lío, lo asumo, pero otra veces la gente genera tempestades. Cuando me equivoco ya tengo gente alrededor, los compañeros de mi equipo, que me dicen las cosas que hago mal", afirmó ante los medios negando que vaya a cambiar su carácter. "Es parte de su manera de ser, no creo que se ponga nervioso", aclaró Lopetegui. Courtois, rival el jueves y compañero del punta en el Chelsea, considera al punta un '9' de nivel y que sólo necesita tiempo. "Es y va a ser un gran delantero para la selección española", aventuró.

Variantes defensivas

Cuando vio el encuentro controlado, con un Busquets que encontró aliados en las coberturas y en la salida de balón de la defensa, Lopetegui buscó acoplar a los teóricos suplentes en la zaga. "Era un partido complicado porque Bélgica tiene muy buenos jugadores pero a nivel táctico hemos estado muy bien. Feliz de volver a jugar a la selección. Hemos demostrado la ambición que tenemos todos con el nuevo míster", apuntó Marc Bartra, que cuenta con la confianza de un técnico que le quiso fichar para el Oporto.

"Ahora también en mi club jugando todo se me hace más fácil, me siento con mejor físico y rendimiento. Estaré a tope para lo que el míster decida, darles descanso (Ramos y Piqué) o para ser titular. Siempre es bueno poder aportar mi granito de arena", explicó antes de reconocer con una sonrisa en la cara que está encantado con la experiencia alemana. "Es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, aunque haya sido difícil".

Las molestias en el gemelo de Piqué pueden provocar cambios en el centro de la zaga en el duelo de León del lunes: Javi Martínez incluso también cuenta con opciones tener minutos ante Liechtenstein ante un De Gea que mostró seguridad en la única vez que le exigieron. "Será importante recuperar rápido el balón ante ellos y es fundamental mantener la actitud de Bruselas", cree Alba.

Laterales: llegar y cerrar

Las bandas fueron dos puñales. "Es importante que en el momento en el que los laterales lleguen arriba lo hagan bien, pero no sólo han aportado mucho ofensivamente sino que en el aspecto defensivo lo han hecho muy bien", destacó Lopetegui sobre sus laterales, que pisaron el área en muchas fases del encuentro. "Me siento bien físicamente y he disfrutado. Tenemos jugadores rápidos que van bien al espacio. Eso nos viene fenomenal", reconocía Jordi Alba. "Fue un partido completo tanto defensiva como ofensivamente de todos". Carvajal se plantó por dos veces ante Courtois pero una ocasión la malgastó por buscar la asistencia a Costa y en otra dudó mucho a la hora de disparar.

Además, el técnico insistió mucho en que se quedaran cerrando de modo escalonado en las acciones a balón parado. Los dos multiusos de la selección, Sergi Roberto y Azpilicueta, entraron en la segunda mitad, confirmando la idea de la variedad de los zagueros. El azulgrana será útil en la salida de balón mientras que el navarro aportará la velocidad y rigor defensivo que complemente a la pareja de centrales en duelos ante rivales muy físicos.

Antes de abandonar Bruselas, Lopetegui insistió en público en un mensaje que ha mandado a la caseta y es que "todos cuentan", aunque no jueguen. "Los que no han participado han tenido una actitud fantástica y hay que alabarlo. Son futbolistas titulares en sus equipos y han mostrado un disposición espectacular".