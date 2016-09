«Alegría» por la ausencia de Chiellini, goleador y bestia negra en la Euro

«Giorgio me ha venido amenazando desde que salí de la Juve con este partido. Me he llevado una alegría tremenda cuando he llegado al vestuario y he visto que estaba sancionado Chiellini (ríe). Sabe que le quiero mucho, que le tengo mucho cariño, que me ha dado muchos consejos y me ha ayudado en todo, pero mis tobillos lo agradecerán», explicó Álvaro Morata, que sucumbió en el duelo particular que tuvieron ambos en los octavos de final de la Eurocopa de Francia el pasado verano.

El madridista reconocer que será especial para él jugar en el campo de su antiguo equipo. «Es en Turín, estoy deseando que llegue ya. Creo que voy a necesitar una tribuna entera del estadio para colocar allí a todos los amigos y familia que quieren ir. Me hace una especial ilusión», confesaba el ahora delantero del Real Madrid. Además, «hay ganas de revancha porque nos sacaron de la Eurocopa. Son los dos partidos (ante Italia y Albania) quizá más complicados que vamos a tener fuera de casa. Debemos ganar sí o sí», explicó el madridista que ve «motivos para creer en esta selección» y que se lamentaba por no haber conseguido un tercer tanto durante el 8-0 ante Liechtenstein en León.

Julen Lopetegui se refirió al partido del próximo 6 de octubre ante Italia, dando importancia el encuentro pero queriendo quitar dramatismo al duelo en el Juventus Stadium. «Pensar que el segundo partido de una fase de grupos puede ser decisivo quizá sea correr mucho. No nos la jugaremos con Italia, pero claro que será muy importante».

Mientras, Thiago Alcántara, que por circunstancias de la carrera deportiva de su padre nació en Italia, quiso mandar un mensaje de calma ante tanto optimismo tras el buen arranque de la ‘era Lopetegui’: «Hay que ganar los tres puntos tanto Italia como en Albania. Vamos a hacer lo posible por sacar los seis puntos. Calma, paso a paso. Primero hay que ir a Italia, después a Albania».