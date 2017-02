«La grandísima mayoría de gente de Gijón va a estar encantada de que estemos aquí»

Julen Lopetegui (Asteasu, Guipúzcoa, 1946) tenía claro que el camino de la selección española rumbo al Mundial que acogerá Rusia en 2018 tenía que pasar por el Norte de la geografía nacional y El Molinón cumplía todas sus pretensiones. Como él mismo se encargó de reconocer ayer en las entrañas del estadio gijonés, por aforo, impecable estado del césped y fogosidad de la afición asturiana, el feudo rojiblanco reúne todas las características buscadas para ser la sede del duelo en el que 'La Roja' defenderá el liderato de su grupo de clasificación. El único cabo suelto en esa planificación idílica es el rival del choque que se disputará el 24 de marzo, Israel, contra el que el Ayuntamiento de Gijón aprobó una declaración instuticional que boicotea al Estado y las empresas hebreas. El técnico guipuzcoano, consciente del contexto, luce su pasado como guardameta y despeja cualquier tipo de polémica.

Ha habido quejas en algunos sectores por la presencia de Israel en la ciudad, ¿qué opinión le merece?

Vamos a poner el foco en lo realmente importante. Es un partido fantástico en una ciudad que siente al Sporting. Tenemos el convencimiento de que es una sede extraordinaria y de que la grandísima mayoría de asturianos y de gente de Gijón van a estar encantados de que estemos aquí. Vamos a quedarnos con las voluntades de las mayorías más que de las minorías.

Pone énfasis en que su rival está a solo un punto, ¿percibe en el ambiente que se abusa de que España ganará sin dificultades por enfrentarse a un rival con menor palmarés?

En el mundo del fútbol eso ya es agua pasada y todos saben que no hay ningún rival que no tenga capacidad de ponerte en dificultades. Más hablando de Israel, que es un buen equipo, que ataca bien y tiene buenos jugadores con experiencia internacional. Están todos jugando en ligas importantes, a un punto nuestro y cada partido tiene una dificultad tremenda.

El grupo de jugadores que conquistó las dos Eurocopas y el Mundial tenía talento, pero también un gen competitivo altísimo. ¿El reto es inculcar esta última cualidad a los jóvenes que llegan?

Los jugadores que han aparecido en la selección o que puedan aparecer próximamente lo harán porque entendemos que tienen la capacidad para mejorarnos, esa es la decisión base. Evidentemente, el leitmotiv no está en la edad y sí en la capacidad. A partir de ahí, si vienen es porque tienen capacidad de competir en partidos de máxima exigencia. Creo que hay chicos que tienen personalidad y calidad, pero tienen que hacer su camino. No podemos entrar en comparaciones con la que ha sido la mejor generación de la historia del fútbol español sin ninguna duda y una de las mejores del fútbol mundial como la que hemos disfrutado en España. Eso es difícil de volver a ver y sobre todo no es justo que se compare a los actuales jugadores con ellos.

El artillero de esa generación dorada era Villa, ¿es posible volver a verle vestir la camiseta de la selección?

David ha hecho muy buena temporada en Estados Unidos, además tuve la oportunidad de verle en directo. No podemos ni debemos cerrar las puertas a nadie porque el fútbol da giros inesperados y debemos estar siempre atentos. Es evidente que jugar en una Liga diferente a las más importantes del mundo puede no ayudarle, pero no creo que eso sea definitivo. Al final tienes que estar atento a lo que hace cada jugador y tomar decisiones, pero está claro que tenemos más contacto diario con lo que hacen los jugadores que están en las Ligas europeas.

Señaló usted que España necesita jugar muy bien para ganar. Visto el empate que le arañó Italia el pasado octubre, ¿en el pecado lleva la penitencia?

España encontró en la última década un estilo que se acomodaba a las características del jugador español y que seguramente sacaba el mayor brillo de él. Eso, como todas las maneras de jugar, a veces tiene cosas positivas y otras menos. Ante esa dificultad que puedas tener porque los rivales sepan cómo vas a jugar tú y porque ellos puedan acomodar su manera de jugar y tú quizás no tanto, vamos a tratar de tener respuestas más amplias para superar esa situación, pero ganar siempre está más cerca desde nuestro punto de vista cuando juegas bien. Otra cosa es que tengamos soluciones para diferentes tipos de problemas futbolísticos, pero no podemos huir de lo que es la esencia del jugador español.

¿Las críticas que recibió en Oporto le ayudaron a fortalecerse y a acostumbrarse a jugar sin red?

En Oporto tuvimos dos temporadas y en una y gran parte de la otra fueron maravillosas a todos los niveles, tanto en Champions como en Liga. Todas las experiencias internacionales son siempre buenas, interesantes, de las que se sacan enseñanzas y te curten en muchos aspectos.

Allí se le miró con lupa desde antes del primer partido.

Forma parte de nuestra profesión. La exposición es muy grande y lo aceptamos de muy buen modo porque va en ello.

Jugadores que ha seleccionado como Isco, Morata y Nacho no encuentran continuidad en las alineaciones de sus equipos, ¿son compatibles sus suplencias con la consolidación en la selección?

No hay un caso típico o tópico, cada uno hay que estudiarlo de manera individualizada y tomar la decisión que creas oportuna en base a las alternativas que tengas. Siempre vas a tener más complicado tener continuidad en equipos del nivel del Real Madrid, Barcelona o Atlético que en otros por la competencia que existe. Nuestra función es analizar esos minutos para luego tomar decisiones.

En Gijón se tienen muchas esperanzas depositadas en Meré, ¿le ve en un futuro a sus órdenes?

Jorge es un chico al que conocemos muy bien. Lleva tiempo con Albert Celades en diferentes categorías, ahora está en la sub 21 y jugando con regularidad en Primera División. Eso es buenísimo para un jugador tan joven como él, que tenga continuidad y en esa evolución estaremos pendientes por si decidiéramos en algún momento poder incorporarlo. Está en la sub 21 y muchas veces los caminos desde ahí a la absoluta son los más cercanos. Tiene por delante un campeonato de Europa interesantísimo en los próximos meses y es un chico que está en los parámetros que manejamos.

Se habla mucho de esa pareja formada por él y Vallejo. ¿Cree que pueden trasladarla a la selección absoluta a medio o largo plazo?

¿Por qué no? Son chicos que a pesar de su juventud han hecho una muy buena pareja y han sido muy precoces. No es fácil ser precoz en la posición de central y lo que tienen que hacer es seguir con esa evolución para llegar a esa situación que comenta. Tienen nivel para poder hacerlo.

Aprovechó su estancia en Gijón para hablar con Abelardo, ¿le sorprendió su salida del Sporting o lo entiende con naturalidad en este deporte sin hueco para el pasado?

Es uno de mis mejores amigos y he vivido muy de cerca todo lo bueno que ha hecho en el Sporting. Consiguió un ascenso milagroso y mantener la categoría casi de la misma forma. Hizo un trabajo extraordinario y a partir de ahí no me voy a meter en cosas que no son de mi incumbencia. Al igual que él, porque pocos habrá tan sportinguistas como él, deseo la mayor de las suertes para que el Sporting logre la salvación.

Presenció el choque ante el Celta, ¿qué sensaciones le transmite el equipo gijonés?

Los resultados siempre llegan a través del buen juego y es cierto que el Sporting mereció más, pero a los equipos como el Celta, que venía también de jugar un partido de Liga Europa, si les dejas meterse en el partido lo hacen porque tiene calidad. Una jugada cambió el partido. A partir de ahora, tanto por arriba como por abajo van a estar muy apretadas.