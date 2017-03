Revivo pide disfrutar y pensar sólo en el fútbol

Haim Revivo, el primer futbolista israelí de La Liga y considerado uno de los mejores de la historia del país hebrero, hace un llamamiento para dejar la política fuera del campo de fútbol en Gijón e invita a la gente a asistir y disfrutar del partido en El Molinón entre la selección española y la israelí. «El deporte es un puente que acerca personas de diferentes países y culturas. Mi carrera como futbolista me ha dado la oportunidad de conocer nuevos países y hacer nuevos amigos. He recibido amor y aprecio por mis cualidades personales y profesionales», recuerda en un perfecto castellano durante un vídeo realizado por el propio ex futbolista. «Os hago un llamamiento para dejar la política fuera del campo de juego y para que el lenguaje universal del fútbol sea el único que está presente en el estadio. Os invito a venir a Gijón al partido del próximo viernes y que gane el mejor», finaliza Revivo.

En la ciudad asturiana está presente un grupo afín al Comité Nacional Palestino, ‘Boicot, Desinversión y Sanciones’ (BDS), que es contrario al gobierno de Israel y que ya protagonizó actos de protesta con motivo de la celebración en la ciudad de alguna actividad relacionada con este país. Otros grupos políticos, y diversos sectores de la sociedad, tachan de «antisemitismo» la idea del boicot al partido (20:45 horas), que curiosamente coincide en horario con el ‘sabbat’ judío al ser un viernes tras ponerse el sol.

Mito israelí

Revivo, de 45 años, llegó con 23 años al Celta, donde jugó cuatro temporadas tras convencer tras llegar cedido con opción de compra del Maccabi Haifa, donde estuvo tras jugar en Bnei Yehuda y Hapoel Tel-Aviv. Debutó en un derbi frente al Deportivo en septiembre de 1996 y se despidió frente al Málaga en mayo del 2000 tras sumar 153 partidos entre Liga, Copa y UEFA en los que marcó una treintena de goles.

Dejó Vigo (donde coincidió Mostovoi, Karpin, Dutruel, Mazinho o Salgado) para ir a Turquía (Fenerbahce y Galatasaray) para colgar las botas en el equipo de su localidad natal (FC Ashod). Revivo fue un futbolista que ayudó a los futbolistas de su país, abrió las puertas a una nueva generación de futbolistas. El mensaje de Revivo tiene por eso su importancia y se suma al mensaje que la embajada de Israel en Madrid lleva semanas dando y tranquilizando a los interesados en acudir al partido (en torno a 300 hinchas), ya que la federación israelí les ha transmitido la misma sensación de que el encuentro tendrá un tono festivo. Al igual que la FEF, sólo están centrados en poder conseguir algún punto y poder brillar ante las principales estrellas españolas

Por todo ello, habrá medidas especiales que se adoptan en un partido de alto riesgo como los ‘clásicos’ de la Liga o duelos europeos con clubes que cuentan con aficionados violentos. El dispositivo de seguridad será alto, por lo que los aficionados -españoles y también los israelíes- deberán acudir con antelación para superar los diversos controles que habrá en un perímetro de seguridad más amplio que en otros encuentros de ‘La Roja’.