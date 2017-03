Lopetegui: «Quien diga que no van a salir al 100% es que no los conoce»

El seleccionador español, Julen Lopetegui, llegó el último a la sala de prensa del Stade de France, detrás de Sergio Ramos y Koke, pero fiel a la costumbre fue el primero en tomar la palabra ante los medios. Su respuesta inicial fue dar su visión sobre el sistema de videoarbitraje VAR, que se aplicará en el amistoso de este martes (21 horas, Telecinco). «Efectivamente se va a hacer así, será mi primera experiencia en directo aunque vi la del Mundialito. La tecnología es bienvenida al fútbol. Hay que aplicarla con lógica y su justa medida. Es algo favorable si se sabe dosificar. La polémica siempre seguirá porque habrá cosas para la interpretación pero en algunas cosas concretas sí que pueda ayudar», aclaró.

El vasco reconoció que utilizará este test ante Francia para dar entrada a nuevos jugadores en el once, aunque varios, como Sergio Ramos, le han mostrado su interés por jugar. «No sé cuántos cambios habrá ante Francia. En el entrenamiento veremos cómo están los jugadores y decidiremos», apuntó sin querer entrar a valorar que los clubes suelen preferir que no participen en los amistosos. «Si dices eso (que no saldrán a tope por miedo) es que no les conoces, los que se pongan las camiseta saldrán al 100%, porque es un partido lo suficientemente interesante, atractivo pero incluso aunque no lo fuera. Son muy buenos, están muy bien preparados. Son tremendamente profesionales y están tremendamente comprometidos con la selección. Estoy convencido de que ningún jugador va a dosificar mañana su rendimiento. Es un partido muy atractivo».

Además, habló del momento de Álvaro Morata, que parece haber perdido su plaza de titular en detrimento de Diego Costa. El seleccionador no cree que haya un problema en su juego y bromeó que «sólo le falta que le pongan», aunque recordó que confía en él. «Álvaro es un jugador nuestro y encantados con él. No tenemos dudas sobre su potencial y rendimiento. Es joven y preparado y desde que estamos aquí hemos contado con él en todas las convocatorias», recordó, para confirmar que confía en el delantero del Real Madrid, al que ya dirigió en el recordado Europeo sub-21 de 2013.

Posible debut de Illarramendi

Julen ha utilizado a 30 jugadores en sus siete partidos como seleccionador aunque por el momento sólo ha hecho debutar a tres de ellos (Saúl, Aspas y Ander Herrera). Es posible que le llegue el turno al quinto, que sería un Asier Illarramendi destinado a dar relevo a Sergio Busquets, el que más minutos ha jugado en esta nueva etapa. Uno de los que no jugará será Diego Costa, que tuvo un pisotón en el entrenamiento del domingo, aunque no sufre «una lesión importante».

Lopetegui quiso loar al cuadro entrenado por Didier Deschamps, pero prefirió no hablar de nombres propios. «Vamos a pensar sobre todo en nosotros, respetamos a todos los jugadores del equipo de Francia pero vamos a centrarnos en lo nuestro», dijo antes de aclarar a la prensa francesa que «la decisión de no traer a Casillas es mía, pero no es el día de hablar de eso», zanjó.

Además, habló sobre otros asuntos en un perfecto francés y bromeó con Sergio Ramos sobre el uso del idioma del país vecino. Así, analizó la figura de Kylian Mbappe, el jugador de moda por el que suspiran los grandes de Europa y que acaba de debutar con su país ante Luxemburgo. «Mbappé es muy buen jugador pero hay otros buenos. Aún tiene margen para la mejora, con un potencial tremendo, es joven pero la sensación que transmite es que es un jugador poderoso y con gran calidad. Eso ya es algo», opinó el técnico. Después, con los brazos cruzados, siguió las explicaciones de los dos futbolistas pensativo.