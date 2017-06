El 'déjà vu' de Piqué

Igual que le ocurrió a Vicente del Bosque hace un par de años por estas fechas, a Julen Lopetegui también le corresponde tener que trabajar como seleccionador absoluto español con la incomodidad de los silbidos de una parte de la propia afición al central catalán Gerard Piqué. En Murcia, como ya ocurrió antes, durante y después del choque amistoso que enfrentó a España con Costa Rica en el Reino de León en junio de 2015, el zaguero del Barcelona acapara la atención en el equipo de todos.

Los internacionales fueron aclamados este martes por el reducido grupo de aficionados que aguardaban su llegada a la Región de Murcia, donde este miércoles España se mide a Colombia cuatro días antes de visitar Macedonia. Pero, como ya ocurrió también en Oviedo y en Logroño, hubo seguidores de La Roja que mostraron su desaprobación con Piqué por su catalanismo y, sobre todo, por la rivalidad existente entre su club y el Real Madrid, reciente campeón de Liga y de Europa.

En una entrevista concedida a Minuto #0 de Movistar, Piqué se refirió a los últimos éxitos del Real Madrid comparándolos con los del Barça.«Esta temporada han dado un paso adelante con sus títulos, pero creo que no se puede comparar aún todo lo que hemos ganado durante todos estos años a lo que el Madrid ha ganado en estas dos últimas temporadas. El día que nos veas hacer una rúa por ganar una Copa del Rey podrás decir que el Madrid tiene un ciclo importante. Nosotros conseguimos que el Madrid hiciera una rúa por ganar una Copa del Rey», ironizó Piqué.

El zaguero culé se refería al contraste entre lo que ha ocurrido este curso, cuando el Barça no celebró por las calles de la Ciudad Condal el título logrado ante el Alavés en el torneo del KO, y la fiesta que organizó el Real Madrid tras conquistar en 2011 la Copa en la final de Mestalla que ganada por el conjunto de José Mourinho.

Enseguida, numerosos aficionados merengues le afearon su conducta a Piqué y le recordaron que el Barça también ha festejado en varias ocasiones ese mismo título, sin que fuera compañado de Liga o Champions. Hace cinco años, el Madrid ganó la Liga, el Chelsea la Champions y el Barça celebró la Copa con un espectáculo en el Camp Nou. Y algunos madridistas van mucho más atrás y recuerdan que en 1997 el Barça hizo una rúa para celebrar la Copa.

El conflicto no ha cesado desde que, tras conquistar el triplete con Luis Enrique en 2015, Piqué recordó en plena celebración oficial que todo empezó con Kevin Roldán, el cantante colombiano que amenizó el cumpleaños de Cristiano Ronaldo posterior a la goleada sufrida por el Real Madrid ante el Atlético. «Volvería a decir aquello. Fue una fiesta en la que me lo pasé bomba y una simple broma. Hubo mucho cachondeo, lo pasamos bien, y la repercusión que le puedan dar tampoco me importa. No es culpa de nadie. La gente se puede expresar libremanete, pero hay que preguntar al que pita», insistió desde entonces Piqué.

El Bernabéu, en septiembre

Ciertamente, el propio protagonista es el menos afectado por un asunto que incomoda e inquieta mucho más a las personas próximas a los futbolistas, como los integrantes del cuerpo técnico y los directivos de la FEF. «Cuando se pita a un jugador se pita a toda la selección. Así lo siente el grupo», insistió una y otra vez Del Bosque, convencido de que algunos medios «incitan a la violencia entre los distintos territorios del Estado» al asegurar que Piqué está marcado por asociarse demasiado al independentismo catalán con fotos en la Diada. El anterior seleccionador, igual que Lopetegui, se quedan con el «compromiso» que el central catalán ha demostrado desde los 16 años en las diferentes selecciones españoles que ha defendido.

El problema se puede agravar con motivo de la cita clave en el camino hacia el Mundial de Rusia 2018 que España disputa ante Italia, el próximo 2 de septiembre en el Santiago Bernabéu. Salvo lesión o sanción, Piqué será indiscutible en el combinado de Lopetegui para ese choque en la cumbre. Y la cita se jugará, además, poco después del doble enfrentamiento entre el Real Madrid y el Barça en la Supercopa de España.