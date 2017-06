Piqué, enfurecido por los pitos en la Nueva Condomina

Piqué dice basta. El futbolista de la selección española se marchó visiblemente enfadado con los periodistas al término del amistoso contra Colombia disputado en la Nueva Condomina. «He respondido mil veces sobre este asunto y estoy harto», espetó al ser interpelado por los pitos que volvieron a escucharse en el recinto murciano cada vez que tocó la pelota, atribuyendo a los medios de comunicación la responsabilidad de lo ocurrido. «¿Por qué le dáis tanta bola, por qué no habláis de fútbol un poco?», incidió en su enfrentamiento con la prensa. «Tú lo haces importante, la gente ya no silbaba, tú, con vuestros medios y todas las cámaras que están aquí hacéis que la gente vuelva a pitar», agregó.

Dos años después del partido ante Costa Rica en que hubo de soportar los pitidos del público congregado en el Reino de León desde el momento en que el por entonces seleccionador, Vicente del Bosque, le mandó calentar y, más aún, cuando el salmantino optó por darle entrada en sustitución de Sergio Ramos, Gerard Piqué volvió a sufrir los silbidos de parte de los asistentes al amistoso contra Colombia.

Como ya ocurriera a la llegada de ‘la Roja’ a Murcia, el central fue blanco de la ira de unos seguidores que no le perdonan su catalanismo ni sus declaraciones sobre el Real Madrid. Las últimas, vertidas este mismo martes, con las que ponía en cuestión que se pueda asemejar lo logrado por la entidad de Chamartín en las dos últimas campañas con lo conseguido por el Barça a lo largo de los cursos precedentes. «Esta temporada han dado un paso adelante con sus títulos, pero creo que no se puede comparar aún todo lo que hemos ganado durante todos estos años a lo que el Madrid ha ganado en estas dos últimas temporadas. El día que nos veas hacer una rúa por ganar una Copa del Rey podrás decir que el Madrid tiene un ciclo importante. Nosotros conseguimos que el Madrid hiciera una rúa por ganar una Copa del Rey», manifestó en una entrevista concedida a Minuto #0 de Movistar.

Fue tocar el balón el ‘3’ y arreciar los pitos, compensados eso sí por los aplausos a partes iguales de otros sectores del estadio que quisieron mostrar su apoyo a quien defendía la elástica nacional. Sabía Piqué lo que iba a pasar y estaba preparado para ello. No se arrugó el zaguero, experimentado como pocos, por la presión. Acompañado en esta ocasión por el madridista Nacho, en espera de que Sergio Ramos se incorpore a la concentración el jueves para preparar ya el partido contra Macedonia, pidió Piqué la pelota en todo momento, en un afán de mostrar su jerarquía. Le exigió por primera vez Colombia cuando no se había cumplido el primer cuarto de hora, con un centro desde la banda derecha a cuya interceptación acudió raudo el defensa del Barça. Tuvo un nuevo susto a renglón seguido, cuando Reina no logró atrapar un disparo lejano y el central agarró a Falcao en su afán de que el delantero no aprovechase el rechace. El colegiado señaló fuera de juego, solventando la papeleta.

Capitán durante diez minutos

Tenía Piqué una peligrosa pareja de baile en el recinto murciano. Falcao amenazaba continuamente a los centrales españoles. Buscaban los centrocampistas cafeteros una y otra vez al ariete del Mónaco, ya fuera con centros desde la banda o con balones en largo desde la medular. Exhibió ahí el blaugrana su dominio del juego aéreo, infranqueable cada vez que el cuero sobrevolaba sus dominios. No pudo impedir, sin embargo, que el esférico rebasase la línea después de que Cardona aprovechase una falta de entendimiento entre Reina y sus defensas.

A la vuelta de vestuarios, Piqué portó el brazalete de capitán después de que Lopetegui optase por retirar a Iniesta. Pero sólo durante diez minutos, pues en el 55, cuando España perdía 1-2, el seleccionador le daba también a él descanso tras casi una hora de juego en la que volvió a ser protagonista por el picante que habían puesto sus declaraciones y que focalizaron sobre su figura las horas previas al amistoso.

«No están haciendo justicia a lo que ha dado con la selección»

«No me parece bien que piten a un jugador. Gerard es un jugador que se deja la piel y su compromiso con nosotros está fuera de toda duda. Si alguien le pita no está haciendo justicia a lo que ha dado Gerard con la selección», manifestó por su parte Julen Lopetegui en rueda de prensa. «Si ves una conversación que no ha existido, te genera impotencia» apuntó sobre la lectura que hizo Cuatro de la charla entre el seleccionador y el futbolista sobre el césped de la Nueva Condomina el martes. «Cada vez que hablo con un futbolista sobre el campo, hablo de fútbol solamente. Creo que inventarse una conversación está muy feo», remachó.

Idolatrado por unos y odiado por otros, está claro que Piqué no deja indiferente a nadie.