Demasiados sobresaltos antes de la final de Skopje

España se juega el domingo, a las 20:45 horas en Skopje buena parte de sus opciones de estar en el Mundial 2018. A Julen Lopetegui este partido le inquieta desde hace meses. Por el momento de la campaña en el que llega, principalmente. Estos días, tras elaborar un plan para llegar en el mejor estado físico al domingo, no para de insistir a sus futbolistas en la importancia que estos tres puntos pueden tener de cara a Rusia. «Es el duelo más importante de la concentración, es crucial para ir al Mundial y en lo que nos tenemos que centrar. Iremos a Macedonia a hacer un gran partido y llevarnos los tres puntos», recordó Marco Asensio, uno de los más jóvenes aunque viendo su crecimiento el próximo verano podría tener un papel protagonista en dicho torneo mundialista.

Lopetegui, en Murcia, estaba «contento por la respuesta y carácter del equipo ante un rival de alto nivel» como Colombia. Sacó «muchas cosas positivas», pero tanta polémica le empieza a incomodar. «No me parece bien que piten a un jugador. Si alguien le pita creo que no está haciendo justicia con lo que Piqué da a la selección», dijo antes de expresar algo que le dejó sorprendido por parte de los medios. «Algunos, sin ningún pudor, se inventan una conversación. No doy crédito. Una cosa es malinterpretación y otra es invención. Entretiene mucho y da marcha, pero tiene un límite», avisó tras el partido contra Colombia.

Saben en la FEF que no toda la prensa sigue esa dinámica, pero se empiezan a meditar soluciones. Una pasa por aislarse de los medios y limitarse a las conferencias de prensa. «Nosotros debemos competir y ganar los partidos, lo demás es cosa vuestra. Me preocupa hacer frente a Macedonia. Todo lo que no esté bajo control no es nuestra responsabilidad. Hay que pensar en el importante partido de Skopje. Ahora hay que poner el foco en Macedonia», añadió tras alabar el buen debut de Illarramendi. El propio realista fue muy rotundo y pidió también que se deje de dar vueltas a la situación de Piqué, porque no beneficia al grupo. «Al final vosotros le dais bastante vueltas, si lo estamos sacando todo el rato el tema sigue ahí presente y no termina. Hay que olvidarlo. Si pitan a uno pitan a todos y en la selección todos estamos aquí para aportar. Si pitan a uno pueden influir», reconoció, aunque sí aclaró que a Piqué «esas cosas no le afectan» por el momento. Aprovechó, además, para recordar que 'Geri', como le llaman en la caseta, «quiere estar aquí, está comprometido con la selección y lo demuestra cada día».

De todo... menos fútbol

El central catalán, animado en la caseta incluso por los jugadores del Real Madrid con los que en público parece tener rencillas, apenas respondió una cuestión deportivas tras el partido, «Cada vez estamos jugando mejor», apuntó antes de mostrar su alegría por lucir el brazalete de capitán. La mayoría de las preguntas que recibió fueron sobre los pitos que escuchó en la Nuevo Condomina. «He respondido mil veces sobre este asunto y estoy harto ¿Por qué os interesa tanto? ¿Por qué sigue siendo noticia? Porque queréis vosotros, lo queréis vosotros. Vuestros medios son los que hacen que me vuelven a silbar. Encuestas sobre si hay que pitarme o no. ¿Creéis que la gente me pita porque piensan que soy independentista? Yo nunca me he declarado a favor de la independencia», afirmó el central, que en París por contra se pasó de frenada con sus bromas sobre el VAR y acabó eclipsando el triunfo de La Roja en Sant Denis con sus insinuaciones sobre el control arbitral y del sistema que tiene el Real Madrid.

En octubre, muy a su pesar, también acaparó todos los comentarios tras el 0-2 en Albania, entonces por el supuesto corte de mangas de su camiseta que aceleró el anuncio de su final a la selección. «No es un calentón, lo he meditado mucho y me siento así. Estoy cansado de tanta polémica», afirmó entonces en Shkoder. Asensio salió ante los medios dispuesto a regatear las polémicas, pero no pareció quedarle una defensa tan cerrada a Piqué como a Illarramendi. «La gente es libre de expresar lo que siente, es un tema que no nos tiene que distraer. Seguro que quedará en anécdota y el grupo está muy unido. Tenemos que centrarnos en el partido contra Macedonia. Es lo único que importa», apuntó.

Lo cierto es que el 2-2 de Murcia quedó marcado de nuevo por los silbidos a Piqué y el anuncio de Diego Costa, que no había jugado pero quiso mandar un mensaje público a través de la prensa, de que Antonio Conte le había comunicado su intención de prescindir de sus servicios de cara a la próxima campaña. «Soy jugador del Chelsea porque tengo contrato, pero el entrenador no me quiere ahí así que tendré que salir. Es lo que tienes que hacer cuando tu entrenador te dice que no cuenta contigo», confesó. Costa informó a sus compañeros antes y salió a anunciar lo sucedido para sorpresa general: de la Federación y de los dirigentes del club inglés, al tanto pese a todo de las polémicas que habían tenido el técnico italiano y el delantero, que ya en Bélgica aprovechó la presencia de la prensa para clamar por un trato discriminatorio por no ser un español de nacimiento.

Costa, en alguna otra semana de parón internacional, se dejó querer por el Atlético. Incluso e agosto afirmó que le gustaría volver al conjunto rojiblanco, algo que no gustó dentro del club londinense. Tanto Costa como Piqué serán titulares en Macedonia, donde España sufrió para vencer en 2015. Lo hizo con un afortunado centro chut de Mata, después de que en suelo español le hubiese arrollado por 5-1 en Valencia. Vencer en Skopje permitirá seguir primera a España, cuyo siguiente partido será ante Italia el 2 de septiembre en el Bernabéu, que días antes ya habrá recibido a Piqué en la supercopa española, el primer 'clásico' de la campaña 17-18.