Callejón: «Mi sueño sería ganar el Scudetto e ir al Mundial»

José Callejón (Motril) es un hombre feliz. En estos últimos años ha crecido mucho en Nápoles. No sólo porque se ha convertido en padre, sino porque ha explotado como goleador y asistente (20 goles y 11 asistencias en la temporada 13-14, 12 y 7 en la 14-15, 13 y 13 en la 15-16, 17 y 12 en la 16-17 y 6 y 6 en lo que va de esta campaña) y eso le ha hecho ser un jugador al que Julen Lopetegui no pierde ojo. Ya con el billete para Rusia en el bolsillo, apunta al once ante Israel, donde España tratará de finalizar la clasificación con una nueva victoria, la novena en diez partidos. «Julen me dice que sea el jugador que estoy siendo en mi equipo, profundo, vertical y con mucho desmarque. Que intente llegar a portería y haga gol como lo estoy haciendo en el Nápoles».

Está encantado en Nápoles, ciudad que sueña con volver a levantar el Scudetto. Eso le daría aún más opciones de estar en Rusia. Aguanta bien las bromas sobre su identificativo peinado. «Un poco de gomina y arriba. Todavía no llego al nivel de Hamsik», dice con una sonrisa antes de empezar.

-Sabiendo cómo es Napoles, no me quiero imaginar cómo está la ciudad con el equipo líder...

-(Ríe) Está muy contenta, hay mucha ilusión y mucho entusiasmo. La afición está siempre entregada, no he visto cosa igual. Yo estoy encantando con su trato. Vamos a intentar llegar lo más lejos posible en esta situación. Vamos primeros ahora con un par de puntos de ventaja respecto a la Juventus y hay que seguir esta línea. Jugamos para hacer felices a los aficionados pero el camino es muy largo y nos quedan muchos partidos difíciles.

-Usted ha jugado en todo un Real Madrid pero, ¿cree que la gente sabe lo que supone para Nápoles esta situación de su club?

-El que ha estado allí alguna vez se lo puede imaginar. Aquí en Madrid la gente está acostumbrada a ganar títulos todos los años y Nápoles hace muchos años que no se gana el Scudetto, desde Maradona, y la gente lo quiere, está deseando. Hace seis o ocho años quizá mucha gente no tenía en mente que era un equipo puntero. Tenemos un equipo muy importante estos últimos años que estamos haciendo bien las cosas, también en Europa, y vamos a ver si puede ser.

-Usted siempre ha sido de marcar goles y dar asistencias, pero ahora parece un jugador más fiable.

-La evolución ha sido positiva, jugar partidos y la edad te va dando esa madurez. En estos últimos tres o cuatro años me he encontrado muy bien, en un equipo que juega bien al fútbol y que me hace ser un jugador importante. Eso me ha dado mucho más para rendir al más alto nivel. Estoy en un momento muy bueno de mi carrera y espero seguir en esa línea.

-¿Uno aprende a definir mejor con los años?

-También, ha sido un paso más adelante para mí. Hay que trabajarlo todo un poco, pero se aprenden muchas cosas. Estudiando a los rivales y entendiendo el juego, se pueden hacer goles aunque muchas veces es cosa de rachas. Si te entra la ansiedad es peor, hay que pensar que el gol siempre llega.

-Julen Lopetegui siempre le tiene en mente, aunque a veces se cae de alguna lista...

-Para los futbolistas que estamos fuera es importante saber que viajan y te siguen. A veces he estado para ir y no he ido, otras sí que he venido. Voy a seguir igual que hasta ahora, espero aprovechar estas convocatorias para seguir viniendo.

José Callejón, ante Macedonia con la Selección Española en 2016. / Pepe Torres (Efe)

-Debutó con Del Bosque. ¿Nota mucho cambio respecto a aquella época?

-Está todo más milimetrado. El míster trabaja mucho en función del rival que nos vamos a enfrentar y bueno, sabemos más cosas de jugadores y de vídeos, cómo juegan y no. Eso es muy importante a la hora de trabajar los partidos. Es una buena herramienta para los jugadores también.

-¿Realmente ha sido una concentración distinta a otras por lo que ha sucedido con Piqué?

-No le he notado nada raro. A Piqué le he visto como en la última convocatoria que vino, le veo relajado y feliz de estar en España.

-Eso sí, al principio, hasta que se logró la clasificación en Alicante, se estaba hablando de cosas que no eran fútbol.

-Es el tema de actualidad y es de lo que se habla. Y se seguirá hablando. Yo tampoco soy de decir nada. La gente tiene derecho a expresarse y merece todo el respeto siempre que lo haga con educación. Aquí los compañeros están bien, como siempre. Somos un grupo de gente sana, que desea hacer las cosas bien y dar la talla en una Copa del Mundo que seguro será difícil.

-Y desde Italia, ¿cómo se ha visto todo el tema en Cataluña?

-Estando fuera nosotros también tenemos canales españoles y vemos las noticias. Es un poco chocante todo lo que está pasando, espero que se solucione lo más rápido posible y vuelva todo a la normalidad.

-Algunos de sus compañeros se quejan que ya no se da valor a cómo ha funcionado el equipo en la clasificación, con casi pleno.

-Puede ser que nos hayamos malacostumbrado a clasificarnos muy rápido, ganando muchos partidos que no nos damos cuenta de lo complicado que han sido. Por ejemplo Italia, que es muy difícil de ganar y hacía años que no perdía un partido de clasificación. A día de hoy te cuesta más ganar que antes. Está todo mucho más trabajado, hay más información y es difícil superar rivales.

-Allí sí que se valorará más, sobre todo tras el 3-0 y tener que ir a la repesca...

-Sí hubo polémica, decían que si el seleccionador (Ventura) debería haber usado otro módulo (sistema en italiano) ante Italia, haber jugado de otra manera... Fue criticado por cómo jugó pero a nosotros nos vino bien.

-¿Verse aquí tras lograr la plaza para el Mundial le hace soñar con el futuro?

-Es verdad que se suele pensar en posibles objetivos de final de temporada pero sin darle mucha importancia. Te centras en lo más inmediato, en los partidos y entrenamientos.

-¿Qué son las cosas que cuando ve sus partidos grabados piensa que puede mejorar?

-Seguramente muchas (ríe). Sobre todo el remate de cabeza y la pierna izquierda, que nunca han sido mi fuerte. También en algún ataque del área, con los centros de fuera.

-En el Nápoles usted tiene una jerarquía en el césped.

-Cuando tus compañeros te transmiten que eres importante y te dan ese rol de que eres un jugador importante te lo crees un poco más. En el campo haces cosas que, quizá, cuando llegaste no hacías cuando eras más tímido. La confianza también del juego y resultados hace que el jugador mejore y crezca.

José Callejón, tras marcar gol ante la Lazio esta temporada. / ANGELO CARCONI (EFE)

-La parte italiana del juego la domina también...

-(Ríe) Muchísimo, es verdad. En Italia es todo más táctico y controlado, no hay tanta diferencia con España pero sí es verdad que me salen esos detalles y gestos tan particulares. Llevo cinco años allí, las cosas las asimilas (dice con una sonrisa). Cuando llego a España me dejo esos gestos a un lado, porque la gente me dice que me he vuelto italiano. Son bromas, porque allí se habla mucho con las manos y se pega.

-¿Quién se lo enseña?

-Los italianos y Hamsik que ya es adoptado (ríe). En realidad en toda Italia se hace, pero es verdad que en Nápoles quizá más. Son muy de hablar con las manos, de gesticular y expresiones del día a día de tus compañeros que se pegan.

-El deseo de Callejón cuando acabe 2017 para el año próximo será...

-Ganar el Scudetto e ir al Mundial. Están clarísimos. Quiero seguir como estoy y crecer un poco más a nivel futbolístico.