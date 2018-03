Amistoso Isco: «Aquí tengo confianza; en el Madrid quizás el problema soy yo, que no me la he ganado» Isco celebra uno de sus tantos. / Efe «Cuando no tienes protagonismo ni continuidad en tu equipo la selección me da la vida», destaca el jugador malagueño, a quien Ramos aconseja «que disfrute del fútbol y sea feliz» COLPISA Madrid Miércoles, 28 marzo 2018, 00:46

«Cuando no tienes protagonismo ni continuidad en tu equipo la selección me da la vida. Aquí tengo la confianza del míster. En el Madrid quizás no me la he ganado, pero tengo la ilusión de ser titular y demostrar que soy un buen jugador», reconoció Isco tras su triplete a Argentina.

«Julen me demuestra confianza con minutos y partidos. En el Madrid no tengo la continuidad que un futbolista necesita y desea, pero hay grandes jugadores también, y quizás el problema soy yo, que no he sabido ganármela», insistió el jugador malagueño, que por primera vez en su carrera marcó tres goles y destacó que «se está creando una selección muy buena, un equipo muy compacto, con mucho futuro».

Isco encontró también el apoyo del capitán de la selección y del Real Madrid, Sergio Ramos. «No sé si Isco se ha expresado mal o no, pero yo siempre he dicho que es un grandísimo jugador, y han depositado la confianza en él tanto Julen como Zizou. Ha jugado respecto al estado de forma que ha tenido. Para mí es un jugador importante tanto en el Real Madrid como en la selección», insistió el central sevillano.

Sergio Ramos, como amigo y compañero de Isco, aconsejó al malagueño disfrutar del fútbol y de su gran momento: «Jugar en un equipo o en la selección es otra filosofía. Cambia todo y quizás juegas en otra posición en la que no lo haces habitualmente. Yo siempre intento darle los mejores consejos y le digo que aproveche y disfrute del fútbol y sea feliz, porque cuanto más feliz esté, mejor jugará, aunque él es mayorcito para tomar las decisiones adecuadas».

También se le preguntó a Ramos su opinión por la pelea por el puesto de delantero para el Mundial (entre Diego Costa, Rodrigo, Aspas y Morata uno se quedará fuera, y ahora mismo todo apunto al exmadridista del Chelsea). «El que mejor haga los deberes que vaya al Mundial», dijo Ramos.