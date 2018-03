Selección española Koke corteja a Isco para el Atlético: «Es el mejor» Isco celebra uno de sus tres goles ante Argentina. / Juan Medina (Reuters) «En su club no le veo día a día, no sé lo que tiene en la cabeza Zidane. Si no tiene oportunidad allí a lo mejor en el Atlético la tendría», señala el centrocampista sobre su compañero en 'La Roja' EFE MADRID Miércoles, 28 marzo 2018, 16:33

El centrocampista internacional del Atlético de Madrid 'Koke' Resurrección ha señalado este miércoles que su compañero en la selección española Isco Alarcón es «el mejor ahora mismo» y que, si no tiene oportunidades en el Real Madrid, las tendría en el Atlético.

«En su club no le veo día a día, no sé lo que tiene en la cabeza Zidane, es una pregunta para ellos. A mí Isco me encanta, si no tiene oportunidad allí a lo mejor en el Atlético la tendría», ha señalado el centrocampista vallecano tras un coloquio sobre el valor de la cantera en Madrid.

«Yo a Isco lo veo bien, estoy con él en la selección y cuando juega con nosotros es el mejor ahora mismo y su nivel es espectacular», ha añadido Koke sobre el centrocampista malagueño, autor de tres goles en la victoria del martes de España sobre Argentina por 6-1 en el Wanda Metropolitano.

Pide «humildad» de cara al Mundial

Por otro lado, Koke ha pedido «humildad» de cara al Mundial de Rusia tras la goleada ante Argentina y el empate contra Alemania (1-1), y ha recordado que aunque fueron «dos grandísimos partidos», se trata de encuentros amistosos. «Hay que estar tranquilos, tener humildad, hemos hecho dos grandísimos partidos pero son dos amistosos, dentro dos meses habrá que estar bien», ha comentado.

Respecto al partido del martes, con una abultada derrota al combinado argentino que no pudo contar con Lionel Messi, Koke no sabe si el resultado le hará daño a la selección albiceleste, pero tiene claro que a España el resultado «le refuerza».

Sobre algunos detalles de juego duro por parte de la selección dirigida por Jorge Sampaoli, el centrocampista rojiblanco ha querido quitarle importancia: «Es fútbol y cuando pierdes quieres ganar, hubo acciones en el campo que no son bonitas de ver, pero se queda en el campo y después todos compañeros, no pasa nada», ha dicho.

El centrocampista vallecano ha conversado sobre el valor de la cantera con los exjugadores Alfonso Pérez (Real Madrid, Betis), Óscar Fernández (Leganés) y Luis Gil (Sevilla, Elche), en un coloquio organizado por la marca cervecera Mahou.

«He tenido la fortuna de estar muchos años en la cantera del Atlético y en la de la selección. Es importantísimo que gente de abajo llegue al primer equipo y a la selección española también», ha manifestado.

El centrocampista del Atlético de Madrid no tiene dudas del compromiso de su compañero Diego Costa con el combinado español. «Para nada, Diego ha querido jugar con España y lo ha dado todo y lo va a seguir dando. Nunca hay que dudar del compromiso de ningún compañero», ha afirmado Koke, que ha reconocido que tiene su opinión sobre quién debería ser el delantero de la selección española en Rusia 2018, pero se ha guardado su opinión.

Para Koke, jugar con la selección es «lo máximo» y hacerlo en casa como el martes en el Wanda Metropolitano es «mucho más bonito», más aún por como se dio el partido, que fue «espectacular» en sus propias palabras.