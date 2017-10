Selección Piqué: «Estaba jugando a la pocha y se me pasó el discurso del Rey» Piqué, durante su intervención. / Sergio Pérez (Reuters) Señala que, por lo que ha percibido en su entorno, «en Cataluña hay gente a la que le hubiera gustado un mensaje más cercano a los catalanes, a las personas heridas el domingo» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN LAS ROZAS Miércoles, 4 octubre 2017, 18:40

Gerard Piqué fue cuestionado sobre el discurso que hizo el rey Felipe VI y su respuesta dejó descolocados a los presentes. «Sinceramente no lo escuché. Lo quería escuchar pero se me pasó. Estábamos jugando a la pocha (juego de cartas muy popular en el seno de la selección española desde hace años), no puedo comentarlo porque no lo vi», afirmó antes de tratar de dar una explicación (ya que a las 21:15 horas el grupo cenaba junto el martes).

«Suena a qué no nos importa nada y de verdad que nos importa la situación pero estaba jugando a la pocha y no puedo comentarlo porque no lo vi», explicó antes de afirmar después que, por lo que ha percibido en su entorno, «en Cataluña hay gente a la que le hubiera gustado un mensaje más cercano a los catalanes, a las personas heridas el domingo».