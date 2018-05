El Uni sigue en la tercera plaza Pedro, del Uni, controla el balón ante Éric, del Candás, en el partido disputado ayer en el Estadio Universitario. / MARIO ROJAS A. SUÁREZ OVIEDO. Lunes, 7 mayo 2018, 00:14

El Universidad de Oviedo no tuvo su mejor día y no pasó del empate ante al Candás en un encuentro muy irregular en el que los estudiantiles jugaron a ráfagas y durante buena parte de la segunda mitad estuvo a merced de su rival. No obstante, sigue manteniendo la tercera plaza ya que se vio favorecido por el tropiezo del Ribadesella, que tampoco pudo pasar del empate frente al Turón.

1 UNIVERSIDAD 0 CANDÁS Universidad: Marcos; Pablo (Morilla, m. 72), Pablo Díaz, Davo, Fredo Ina (Javi Cuervo, m. 84); Kahlil (Jambrina, m. 76), Cueto, Pedro Somoano; Prida y Manolo. Candás: Davo; Fanjul, Pipa, Tato, Celorio; Jorge, Varo (Armando, m. 62), Álex, Vale; Éric y Ramón. Goles: 1-0: minuto 37, Pedro Somoano. 1-1: minuto 58, Tato. Árbitro: Olmo Barreiro, de la Delegación del Nalón, que tuvo una correcta actuación. Expulsó al local Davo por doble amonestación, en el minuto 90. Amarilla a Cueto, del Universidad. Incidencias: mañana primaveral y aceptable entrada en el Estadio Universitario, que estaba en buenas condiciones.

Los hombres dirigidos por Emilio Fernández Pertierra salieron más entonados y generaron dos buenas ocasiones en el primer cuarto de hora. Primero lo intentó Manolo con un remate a bote pronto que salió rozando el poste izquierdo de la portería visitante. Más tarde fue Pablo Díaz el que dispuso de una buena ocasión producto de una falta botada por Fredo que Pablo Díaz cabeceó y obligó a lucirse a Davo.

Posteriormente, el encuentro entró en una fase insulsa, sin un dominador claro y sin jugadas de peligro, hasta que, en el minuto 37, llegó el gol local. Este se produjo tras un saque de banda en largo en el que el esférico, tras varios rechaces, llegó a los pies de Pedro Somoano, quien acertó a superar al meta candasín de fuerte disparo.

El segundo periodo se inició con otra buena ocasión del Uni a cargo de Manolo, quien robó el balón en la línea medular y se plantó solo ante Davo, pero este evitó el segundo tanto local con una gran intervención.

Este comienzo sólo fue un espejismo ya que fue el Candás el que llevó las riendas del juego en la mayor parte de este periodo. Fruto de ello llegó el empate, en el minuto 58, cuando Tato recogió un rechace de la zaga local en el borde del área y con un potente disparo estableció el 1-1 que sería definitivo.

El Uni reaccionó con inofensivos pases largos sobre Manolo y Prida, por lo que fue el Candás el que estuvo más cerca de volver a marcar.