«Sólo buscan desprestigiar a IQ», dice Álvaro López

IQ Finanzas Europa, S.L., la firma que desea hacerse con el 98 por ciento del accionariado del Cacereño y que durante unos meses gestionó el Real Avilés, es un 'chiringuito financiero'. Así lo ha alertado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un documento público fechado el pasado día 11 de junio en el que se «advierte» que la mercantil no está autorizada para prestar servicios de inversión ni asesoramiento en esta materia, al no estar registrada en este organismo dependiente del Ministerio de Economía y Empresa. Tal advertencia puede ser consultada en su página web oficial.

Según recoge la Ley del Mercado de Valores, las empresas no registradas en la CNMV, como es el caso de IQ Finanzas, no pueden prestar servicios de recepción, transmisión y ejecución de órdenes de clientes, así como gestión de carteras o asesoramiento en materia de inversión. Tampoco pueden realizar actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva. Este último concepto es una de las razones de ser de la mercantil cuyo socio único es el chileno Álvaro López. Se trata de una empresa que cuenta con Luis Puebla, oficioso gerente del Cacereño, como administrador único.

Álvaro López atendió ayer la llamada de LA VOZ, asegurando que «lo que está saliendo es una imbecilidad. Yo no he pedido dinero en Cáceres, ni en España, ni nada parecido. En México somos una sociedad de inversiones. Es realmente una estupidez. Alguien hizo una denuncia, nuevamente para desprestigiarnos». El exgestor del Real Avilés tiene claro que «seguiremos trabajando con normalidad. No tenemos falta alguna, ni multas, sólo una advertencia de que no podemos captar fondos. Nuestro abogado está en contacto con la CNMV».