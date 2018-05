«He visto las colas en El Molinón; no podemos defraudar a nuestra gente»

Con el aforo limitado a 1.170 espectadores por motivos de seguridad, numerosos aficionados rojiblancos se apostaron durante la mañana de ayer en torno a las taquillas de El Molinón-Enrique Castro 'Quini' para hacerse con una de las entradas que les permita presenciar mañana en Mareo (18 horas) el partido de vuelta entre el Sporting B y el Cornellá. «He visto las colas, me han enseñado fotos y eso todavía nos genera muchísima más ilusión», señala José Alberto, técnico del filial sportinguista, que recuerda la influencia positiva que ejerció la grada en la remontada firmada por su equipo en la última jornada del campeonato liguero.

«No podemos defraudar a nuestra gente», proclama el entrenador del joven conjunto gijonés, que augura para mañana un partido «completamente diferente a la ida», condicionada por las características del terreno de juego del Cornellá. «Jugamos en nuestra casa y tenemos que hacer lo que hemos hecho durante todo el año, ser un equipo intenso, que sea capaz de ganar duelos y de generar el fútbol que siempre generamos», arguye el encargado de esculpir un equipo con un apetito de triunfos insaciable, esperanzado en decantar a su favor una eliminatoria «abierta» tras el 2-2 del pasado domingo en Cataluña.

«Vamos a tener que hacer muchas cosas bien para poder superar al Cornellá», expone el técnico rojiblanco, que no podrá contar una semana más con Bertín, Mateo Arellano ni Joel Sanabria, pero se muestra «optimista» respecto a que las molestias físicas que sufren los zagueros Carlos Cordero y Adri Montoro no les impidan disputar el encuentro. «No va ser sencillo por la igualdad que hay entre todos los equipos, pero están con mucha ilusión», resume sobre el ánimo del vestuario para alcanzar la siguiente ronda del 'play off' de ascenso.