COPA DEL REY JUVENIL El Sporting encarrila su presencia en cuartos de final El sportinguista Toquero es derribado por el meta Unai en el penalti que supuso el tercer gol. / JORGE PETEIRO Un gol de Sandoval en el añadido sentencia una victoria rojiblanca sobre la Real Sociedad que supone un golpe de efecto en la eliminatoria AGARFE GIJÓN. Lunes, 14 mayo 2018, 00:38

El Sporting golpea primero en su combate de dos asaltos ante la Real Sociedad. El conjunto gijonés encarriló su presencia en los cuartos de final de la Copa del Rey juvenil al superar (3-1) a los donostiarras en la ida de los octavos de la competición.

Los sportinguistas controlaron con madurez el choque y allanaron el camino del triunfo a los diez minutos con un tanto de Pelayo Morilla. Tras un centro de Sandoval desde el flanco diestro del ataque y después de dos controles, el internacional con la Selección Española sub 17 batió a Unai para inaugurar el marcador. No acusó el tempranero golpe el conjunto guipuzcoano, que comenzó a llegar con peligro al área local por los costados, aunque sin concretar esa presencia ofensiva en remates entre los tres palos. En pleno ida y vuelta, ya en la recta final del primer período, un penalti cometido sobre Jon Ander lo aprovechó Roberto López para nivelar el tanteador. El mediapunta maño, el más destacado del conjunto visitante por su dinamismo y acierto, engañó a Christian Joel desde los once metros.

El conjunto dirigido por Isma Piñera se levantó con fuerza en el inicio de la segunda mitad, en el que sentó las bases de su victoria. Una excelente jugada de Gaspar por el costado izquierdo la culminó en boca de gol el capitán Miguel para desequilibrar de nuevo el partido. Con ventaja en el marcador y superioridad numérica tras la expulsión por doble amarilla del realista Iñaki Recio, los rojiblancos administraron bien su renta, conscientes del peligro que entrañaba recibir un gol de cara al encuentro de vuelta que albergará Zubieta esta semana. Con esa premisa, los jóvenes sportinguistas maduraron el choque hasta que apareció su ocasión sobre la bocina. Ya en el tiempo añadido, el meta Unai derribó a Toquero dentro del área. Sandoval ejecutó la pena máxima y estableció el definitivo 3-1.