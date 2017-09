El Sporting B frena la euforia para visitar al colista Pablo, a la izquierda, habla con el técnico José Alberto. / A. GARCÍA El filial rojiblanco, escarmentado tras la derrota en Copa Federación, aspira a mantener las buenas sensaciones ligueras DANI BUSTO GIJÓN. Domingo, 17 septiembre 2017, 09:27

El cambio de escenario será evidente. El Sporting B pasará de los focos de El Molinón al cielo abierto del campo de San Francisco de Tafalla (Navarra). El filial rojiblanco, tras vencer el pasado domingo a uno de los pesos pesados de la categoría, como es el Racing, se enfrentará esta tarde al Peña Sport (17 horas), el colista del grupo.

Con todo, tanto la euforia de haber ganado a los cántabros la jornada anterior como la situación actual del Peña Sport son un arma de doble filo. Un primer aviso ya se dio el pasado miércoles, en el partido correspondiente a la Copa Federación, cuando el Langreo se llevó la victoria de Mareo.

Para el encuentro de esta tarde, el técnico del Sporting B, José Alberto, recupera al central gallego Juan Rodríguez, quien ya cumplió un partido de sanción y podría regresar al once esta jornada. Por el contrario, será baja el guardameta Dani Martín, convocado por Paco Herrera con el primer equipo rojiblanco.

En la portería, por tanto, podría regresar Christian Joel, quien ya participó en la primera jornada liguera, frente al Gernika, así como en varios encuentros de la Copa Federación. Además, con el regreso de Juan Rodríguez al centro de la zaga, Cristian Salvador adelantaría su posición para jugar por delante de la defensa.

No se esperan muchos más cambios en el once sportinguista, por lo que un equipo titular puede ser el formado por Christian Joel; Adri Montoro, Juan Rodríguez, Víctor Ruiz, Carlos Cordero; Cristian Salvador, Pedro, Nacho Méndez; Isma Cerro, Claudio y Cayarga. La convocatoria la completan, para posibles variaciones en el once, el meta Javi Benítez y los jugadores de campo Ramón, Joel Sanabria, Traver, Bertín, Mateo y Pablo Fernández.

En las filas navarras, el técnico David Ruiz tiene dos bajas por lesión: Imanol, aquejado de una pubalgia, y Álex Heredia, a causa de unas molestias en el pie. El Peña Sport perdió sus cuatro primeros partidos por la mínima, siempre por un gol a cero, por lo que todavía no ha puntuado en este inicio de temporada. El entrenador del conjunto navarro todavía no ha dado con la tecla para que su equipo consiga buenos resultados, aunque su estilo de juego pasa por combinar, asociarse y tratar de llevar el peso del partido.

Como precedentes de enfrentamientos en Tafalla entre ambos equipos en Segunda B se registran dos partidos. El primero de ellos, en la temporada 2010-2011, venció el Peña Sport por 1-0; mientras que en la campaña 2015-2016 se llevaron el triunfo los rojiblancos (1-2) con goles de Mario Arques y Mendi.