El Sporting B supera con nota el examen de Urbieta

Fútbol de muchos quilates e intensidad entre dos de los mejores equipos de la categoría. 8 goles en total y un quinto triunfo lejos de Mareo, esta vez con remontada incluida. El filial sportinguista aplicó una eficacia inapelable de cara a puerta pero sus carencias a la hora de defender las jugadas de estrategia le hicieron sufrir para mantener un triunfo vital que le acerca aún más al liderato, aprovechando los pinchazos de Mirandés y Racing.

La entrada de Traver por un Claudio Medina con problemas de gripe durante la semana resultó la única modificación destacable en el once del Sporting B en Urbieta. El partido empezó de la peor forma posible. El árbitro no dudó en señalar una pena máxima por un presunto agarrón de Víctor Ruiz sobre Pradera. Abaroa no perdonó desde los once metros y a partir de ahí el Gernika, más intenso en las disputas, acorraló en su área a un filial rojiblanco que sufría en el juego aéreo pero al que no logró derribar.

Los hombres de José Alberto López empezaron a tener el control del juego y en un intervalo de seis minutos anotaron tres goles que dejaron noqueado al conjunto vizcaíno. Primero con un disparo a media altura desde la frontal de Pedro Díaz, después con un certero testarazo de Pablo Fernández al saque de un córner y más tarde en una jugada afortunada en un libre directo de Cayarga que tras tocar n la barrera desvió la trayectoria de un balón que acabó en el fondo de las mallas. Casi a renglón seguido el central Berasaluze, en una jugada de estrategia, perdonó el acercamiento en el marcador. Fue el único detalle positivo de los locales que aún vieron como cerca del descanso Traver, en una rápida contra, sabía definir en el mano a mano para colocar un espectacular y eficaz 1-4 al descanso.

3 Gernika Diego Carrio, Kevin, A. Larrucea (75' Petxarroman), Berasaluze, Carracedo, Gorka Larrucea, Enziondo, Olaetxea (46' Txema Pan 58' Etxabe), Pradera, Abaroa y Madrazo. 5 Sporting B Dani Martín, Montoro, Ramón Riego, Carlos Cordero, Víctor Ruiz, Aizpiri, Isma Cerro (61' Claudi Medina), Pedro Díaz, Traver, Pablo Fernández (85' Esteso) y Cayarga (89' Morilla). Árbitro: David Recio (colegio navarro). Amonestó por los visitantes a Montoro, Aizpiri, Cayarga y Victor Ruiz Incidencias: Urbieta. 700 espectadores. Goles: 1-0, m.4: Abaroa (p). 1-1, m.21: Pedro Díaz. 1-2, m.24: Pablo Fernández. 1-3, m.27: Cayarga. 1-4, m.39: Traver; 2-4 min.49 Abaroa (pen); 3-4 min.67 Abaroa; 3-5 min.82 Pablo Fernández.

En el arranque del segundo acto, se repitió lo sucedido en el inicio de la primera mitad, con un conjunto vasco muy intenso y con la figura de Abaroa como hombre más destacado. El media punta anotó pronto otro penalti, en este caso por manos de un jugador visitante, y en el ecuador de la segunda mitad anotó con el hombro en una acción de estrategia el 3-4 que devolvía el nerviosismo a un cuadro visitante que apenas pasaba del medio campo.

A partir de entonces los locales se fueron con todo al ataque dejando huecos atrás peor el filial no acabó de definir en el último pase para cristalizar alguna clara contra. Fue en un saque de banda donde Pablo Fernández con un gran chut escorado dentro del área hizo su doblete particular para poner el definitivo 3-5.