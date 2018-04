El Sporting B visita al Logroñés con el reto de recuperar el liderato Gaspar y Gragera se disputan un balón en el entrenamiento de ayer en Mareo. / ARNALDO GARCÍA La victoria del Mirandés en el duelo ante la Real Sociedad B obliga a los de José Alberto a puntuar para no cerrar la jornada en segunda posición VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Domingo, 22 abril 2018, 00:31

Quince semanas después, el Sporting B durmió anoche apeado de la primera posición del grupo II de Segunda B. La victoria ayer del Mirandés ante el filial de la Real Sociedad aparta temporalmente del liderato a los de José Alberto López, que visitan hoy Las Gaunas (18 horas) con el objetivo de derrotar al Logroñés, recuperar la plaza y dar así un golpe de autoridad sobre la mesa. No será un partido fácil para los rojiblancos, mermados por las bajas por lesión y la convocatoria con el primer equipo de hombres como Nacho Méndez o Juan Rodríguez, aunque el precedente de la primera vuelta en Mareo, con triunfo por 1-0, señala el camino.

Además de los futbolistas citados por Baraja, José Alberto López contará con las bajas de Pedro Díaz, sancionado, y de Mateo y Bertín, ausentes por lesión. El técnico, que ha completado la convocatoria con los juveniles José Gragera, Christian Joel, Guille y Gaspar, no negó la trascendencia de la cita de hoy, aunque evitó considerarlo una final: «Independientemente de lo que pase tenemos que jugar, después otro partido importante aquí la próxima semana».

El Logroñés arrancó la temporada con la clasificación para el 'play off' de ascenso como meta, aunque los últimos resultados han alejado al equipo riojano casi definitivamente de las cuatro primeras plazas. José Alberto destacó que «es un rival que tiene un porcentaje de balón muy alto a lo largo de los partidos, con un juego combinativo muy bueno, con un juego posicional exquisito, de lo mejor de la categoría junto a la Real B» y adelantó que «nos va a exponer a hacer un desgaste importante en el aspecto defensivo».

«No es un filial al uso»

En todo caso, el técnico del filial rojiblanco aseguró que su equipo ha trabajado bien durante la semana para contrarrestar el juego del Logroñés «y aprovechar alguna de las situaciones que seguro que vamos a tener en ataque».

José Alberto aprovechó su comparecencia para quitar presión a su grupo de cara al tramo final de la temporada. El entrenador rojiblanco se mostró «orgulloso del año que estamos haciendo» y aseguró que no sería una decepción perder el primer puesto. «Tengo la sensación, por lo que me llega, es como si la segunda vuelta no estuviese siendo buena y el equipo lleva un punto menos que en la primera», recordó.

En Logroño, el buen papel del Sporting B no ha pasado por alto para el técnico local, Sergio Rodríguez, que destacó que el equipo gijonés «hace muchas cosas bien y es muy regular». «No es un filial al uso porque no necesita dominar la pelota y el partido para ganar», apuntó.

El Mirandés venció ayer por 0-1 al filial de la Real Sociedad. El conjunto vasco estuvo a punto de empatar en la recta final del encuentro con un libre directo que se estrelló en el larguero. Al Sporting B le bastaría un empate en Las Gaunas para recuperar al liderato.