«Los técnicos queremos canteranos, pero que no sea un hablar por hablar»

Marcelino García Toral compartió su experiencia con los niños del campus de la Federación Asturiana antes de regresar a Valencia para iniciar la pretemporada

No hay nada como la inocencia de un niño para sacar el lado más sincero de un adulto. Marcelino García Toral sobrevivió ayer a un 'duro' interrogatorio. El que le realizaron los niños que esta semana disfrutan del fútbol en el campus de la Federación del Principado. La única cuestión que dejó sin responder el preparador de Careñes, entre risas, fue la relacionada con su salario.

Durante la media hora que charló el actual técnico del Valencia con los más pequeños, compartió su amplia vivencia en los banquillos. En su futuro inmediato aparece la Champions como la principal motivación del asturiano al frente del Valencia. Será la próxima campaña, cuya pretemporada comenzará la próxima semana con los primeros entrenamientos del verano.

Marcelino repasó con EL COMERCIO la actualidad deportiva en sus últimos días de vacaciones en Asturias. «Justo sale el sol cuando me tengo que ir», bromeó el preparador, que ya mira de reojo la pretemporada del conjunto ché, con el que espera «repetir la misma posición en la Liga que conseguimos el pasado curso, con la clasificación para una competición tan bonita como es la Liga de Campeones».

Al técnico de Careñes se le ve feliz e ilusionado con el nuevo proyecto que está a punto de iniciar en una ciudad en la que «la gente me muestra su cariño y los dirigentes la confianza necesaria para poder desarrollar mi trabajo». Pese a que ha intentado desconectar del fútbol en los últimos días, le resulta complicado evadirse con el Mundial de Rusia en juego. «Creo que España ha sido eliminada mucho antes de lo que todos esperábamos», reconoce el preparador, que prefiere mantenerse al margen cuando se pone sobre la mesa la polémica destitución de Julen Lopetegui.

Hubo tiempo para repasar el año del Sporting, al que no pudo seguir con detenimiento porque «el trabajo en Valencia me quita mucho tiempo». Aun así, Marcelino siguió de cerca las últimas jornadas, en las que los rojiblancos se jugaron el ascenso: «Fue una pena porque Baraja consiguió un cambio radical tanto en el juego como en los resultados del equipo».

El papel de la cantera

Después del fracaso deportivo del primer equipo y la gran actuación del filial, el Sporting apuesta por la cantera para la próxima temporada, un hecho que Marcelino no entra a valorar porque «ahora no tengo el conocimiento suficiente sobre ella para poder opinar», pero deja claro que «los técnicos siempre queremos poner a los jugadores de la cantera, pero que no sea un hablar por hablar».

El asturiano explica sus palabras sobre los jugadores llegados al primer equipo desde abajo y subraya que «siempre hay que tener en cuenta que se necesitan futbolistas que sean capaces de aportar lo necesario para que el equipo logre los objetivos marcados. Si no es así, no vale de nada».