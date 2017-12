«Estoy para tomar decisiones, no me arrepiento» Domingo, 24 diciembre 2017, 00:45

Parco en explicaciones tácticas, dolido y convencido de que le van a caer un sinfín de palos a partir de ahora, pero nunca derrotado. Así compareció ante los periodistas Zinedine Zidane tras la debacle de su Real Madrid ante el Barça en la víspera de Nochebuena. «Estamos mal porque es una derrota jodida, que duele. Todos pueden pensar que la Liga está acabada, pero yo no. No vamos a bajar los brazos nunca y el Madrid jamás se rinde pase lo que pase. No ha sido un año malo y volveremos más fuerte tras el descanso junto a nuestras familias, de eso estoy convencido. Puedo decir que no merecimos esta derrota, pero esto es el fútbol», analizó el técnico francés.

Al ser cuestionado por el planteamiento y la titularidad de Kovacic por Isco, Zidane fue tajante. «No me arrepiento de nada. Estoy aquí para elegir y tomar decisiones. Si marcamos en la primera mitad, el partido era diferente. Sé que me van a meter hostias, pero esto es el fútbol y nunca voy a cambiar, pase lo que pase. Asumo con todas las fuerzas mis decisiones».

Y negó que exista tanta diferencia entre un equipo y otro como indica la clasificación. «No estamos mal y por eso duele más caer. Pero el fútbol cambia rápido. Cuando ganas todo es muy bonito y cuando pierdes todo es negativo».