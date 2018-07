Tranche: «Me atrae mucho el proyecto del Avilés Stadium»

Omar Tranche fue presentado ayer como nuevo futbolista del Avilés Stadium, procedente del Real Avilés. En sus primeras palabras, el atacante leonés afincado en la ciudad explicó que llega al club «Con mucha ilusión, pues se trata de un proyecto muy interesante. Con ganas de mejorar y de poder poner al Stadium lo más alto posible». Para Tranche, la Preferente de esta temporada será «la más fuerte que he conocido. Viendo los fichajes que están haciendo Valdesoto, Lugones. Lenense... pienso que va a ser tan competida como bonita». Preguntado por su cambio de aires, el delantero reconoció que «hablé con el entrenador -Lucho Valera- y no lo dudé mucho. Me sumo a un proyecto que tiene un buen número de socios y que está yendo para arriba».