El Tudelano pone a prueba la solidez defensiva del Caudal Prendes se perderá el partido por lesión y Borja Navarro será duda hasta el último momento 17 septiembre 2017

El Caudal regresa al Hermanos Antuña, donde esta tarde (17 horas) recibe la visita del Tudelano. Los mierenses, que acumulan 272 minutos sin encajar un gol y además no conocen la derrota en casa esta temporada, podrán a prueba su solidez defensiva ante un rival que llega invicto a Mieres después de las cuatro jornadas disputadas hasta la fecha.

Para la cita de esta tarde, Paco Fernández no podrá contar con el concurso de Sergio Prendes. El atacante sufre una microrrotura fibrilar en el soleo. Una lesión que se produjo el pasado fin de semana en el tramo final del choque ante el filial de Osasuna en Tajonar, que le impide estar a disposición para el partido de esta tarde. El entrenador asturiano está además pendiente de la evolución de Borja Navarro. El delantero está incluido en la citación y ya parece recuperado de unas molestias en el gemelo. No obstante, Paco ha citado a diecinueve futbolistas, por lo que el gijonés podría ser descartado si finalmente, que aún no ha debutado, no llega al cien por cien a la cita de hoy.

Con todo esto, el equipo blanquinegro podría formar sobre el sintético del municipal mierense con un once compuesto por Rabanillo; Cristian, Catú, Calahorro, Armando Invernón; Alberto Gómez; Adrián Llano y Borja Prieto; Iker Alegre, Javi Sánchez, y Javi Camochu o Thaylor.

Enfrente estará el Tudelano, equipo que tiene seis puntos, uno más que los caudalistas, tras sumar una victoria y tres empates. Los navarros presentan este curso un plantel con nueve bajas y diez altas con respecto al del ejercicio pasado. El técnico, Iñigo Valencia, no podrá contar para este compromiso con el lesionado Lalaguna.

Visita a Las Gaunas

Ya se conoce un nuevo horario en el calendario del Caudal. El próximo partido lejos del Hermanos Antuña para el equipo de Paco Fernández será en Las Gaunas, el próximo domingo día 24 de septiembre, a las 20 horas, frente a la Unión Deportiva Logroñés.