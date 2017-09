Polémica Ramos, sobre el tuit de Piqué: «No creo que ayude mucho» Sergio Ramos, con la camiseta de la selección. / Emilio Naranjo (Efe) El madridista evita insistir sobre el mensaje del azulgrana sobre el 1-O ya que dice «velar siempre por el buen rollo del vestuario, por el espíritu que nos puede hacer ganar algo como selección» COLPISA MADRID Viernes, 29 septiembre 2017, 01:03

Sergio Ramos intentó serenar los ánimos con Gerard Piqué lanzando un discurso conciliador horas después de que el azulgrana publicase un tuit en el que expresa su apoyo a la celebración del referéndum de independencia de Cataluña el 1-O. "No voy a dar ningún titular, en mi posición de capitán debo manternerme un poco más al margen y verla por el buen rollo de la concentración y de todos los jugadores. Ya se verá lo que pasa esta semana", dijo en un primer momento.

El sevillano, después, si dejó caer cierta su disconformidad con el momento escogido por su compañero de 'La Roja', justo el día antes de que Julen Lopetegui dé la lista de convocados para los próximos partidos de España ante Albania e Israel, que cierran la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. "Quizá no sea la mejor manera de expresarse por todas las cosas que se han hablado, los pitidos que él ha recibido y obviamente no creo que ayude mucho pero cada uno es libre de expresar sus ideas y pensamientos. Es respetable, otra cosa es que le venga bien o no", apuntó antes de negar que vaya a tener una charla directa con el azulgrana sobre el asunto. "Aquí ya somos todos muy mayorcitos, sabemos perfectamente cómo actuar, qué tenemos que hacer y qué no. Siempre, mientras haya respeto a los compañeros lo demás es...", apuntó.

El madridista insistió en que "yo no voy a hacer valoraciones personales, creo que no sería justo y además en mi situación que es más complicada ya que soy capitán tanto de mi equipo como de la selección. Insisto que debo velar siempre por el buen rollo del vestuario, por el espíritu que nos puede hacer ganar y aspirar a ganar algo como selección y eso es lo más importante", antes de zanjar el tema de si habían hablado del asunto por teléfono. "Ya hablaremos", finalizó.

"Quizá no sea la mejor manera de expresarse por todas las cosas que se han hablado, los pitidos que él ha recibido y obviamente no creo que ayude mucho pero cada uno es libre de expresar sus ideas y pensamientos. Es respetable, otra cosa es que le venga bien o no" SERGIO RAMOS

En su tuit, Piqué pide a la sociedad catalana a que se manifieste de forma pacífica hasta el 1 de octubre, fecha en la que está prevista la convocatoria de la consulta. “Desde hoy y hasta el domingo, expresémonos pacíficamente. No les damos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantamos bien alto y bien fuerte”, dijo, adjuntando la etiqueta #Votarem.

Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de septiembre de 2017

Aunque Piqué siempre ha sido activo en las celebraciones de la Diadas del 11 de setiembre y se ha mostrado a favor de que haya referéndum, nunca se ha posicionado sobre si es partidario de la independencia o no.

Sergio Ramos y Piqué volverán a verse las caras el próximo lunes en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, donde se pondrán a las órdenes de Lopetegui.