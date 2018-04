Las últimas opciones del Lealtad pasan por Tafalla

El Lealtad visita esta tarde Tafalla (San Francisco, 17 horas) para medirse a una Peña Sport que pelea por la salvación. Los maliayos son decimoctavos con 24 puntos, a ocho del Izarra, que ocupa el puesto de promoción por las permanencia, y a nueve del Vitoria, que marca la salvación. Por tanto, las opciones del Lealtad son mínimas a falta de cinco jornadas para que finalice la competición.

Roberto Aguirre tiene tres bajas para la cita. El técnico negrillo no podrá contar con el lesionado Álvaro Montero, ni con los sancionados Iván Garrido y Mendi. Dieciocho jugadores forman la convocatoria y el once inicial podría ser el formado por Javi Porrón; Keko, Omar Hernández, Álex Blanco, Mauri; Agus Porto, Omar Hernández; Álex Cruz, Rodri Martínez, Robert; y Chema Moreno. En el banquillo estarían David Tejero, Edu Payá, Carbonell, Juan Cueto, Borja Íñiguez, Manu Medori y Jorge Fernández.

La Peña Sport pelea por intentar la proeza de salvar la categoría, a pesar de que llegó a estar sin estrenar su casillero de puntos durante las once primeras jornadas. La llegada de Rodrigo Hernando al banquillo de Tafalla dio un vuelco a la delicada situación del equipo y ante el Lealtad buscarán su tercera victoria consecutiva.