Ultra Boys se desmarca del cántico racista escuchado el domingo en El Molinón Imagen del vídeo en el que se escicha el cántico. «No vamos a tolerar que nuestro colectivo sea estigmatizado por los desafortunados actos de un reducido grupo», indica en un comunicado E. C. GIJÓN. Martes, 30 enero 2018, 03:38

«No queremos jugadores, jugadores del montón, los queremos de Mareo, y orgullosos de Gijón ». La letra del cántico, entonado en cada duelo que el Sporting disputa delante de su hinchada en Estadio de El Molinón , se ha visto envuelto en la polémica después de un vídeo grabado desde el Fondo Sur del estadio gijonés que corrió como la pólvora con la complicidad de las redes sociales. En él se escucha, durante el transcurso del duelo del pasado domingo contra el Nástic, una modificación que le otorga un tinte racista al emitir la proclama «no queremos jugadores, jugadores de color».

“No queremos jugadores, jugadores de color” esto cantaron ayer nazis de Ultra Boys del Sporting. Todavía no han hecho nada @LaLiga y @Tebasjavier contra estos fascistas. De premio @RealSporting le reserva 300 entradas para el derbi del domingo. pic.twitter.com/z5bSh5Ub7r — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 29 de enero de 2018

La repercusión se tradujo en un aluvión de críticas destinadas a Ultra Boys, que salió al paso de ellas con un comunicado al filo del mediodía de ayer en el que se desmarcaba de esa modificación en uno de sus habituales cánticos. Aseguran que «en ningún momento desde la megafonía de la Grada de Animación se entonó, secundó o fomentó» un cántico que tildan de «improcedente». «Nos negamos y no vamos a tolerar que todo nuestro colectivo sea estigmatizado por los desafortunados actos de un reducido grupo, de cuyas acciones y/o actitudes únicamente son responsables ellos mismos», apostillan, al tiempo que aseguran que su única voluntad es la de animar al conjunto sportinguista.

Advertencia de Tebas

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), se refirió a la polémica y advirtió al club gijonés ayer, durante la Gala de los Premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid . «No lo he visto, pero si fuese cierto me parecería muy grave y tiene que tener una sanción ejemplarizante. No es la primera vez que tenemos algún conflicto en Gijón aunque en la anterior ocasión no se pudo acreditar», afirmó en alusión a los gritos racistas hacia Iñaki Williams durante la primera jornada del campeonato liguero de la pasada temporada. El máximo mandatario de la LFP prometió «medidas claras y duras» para casos de este tipo.